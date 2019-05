NATO zorganizowało ćwiczenia wojskowe tuż przy granicy z Rosją

To jest wyścig po prestiż, władzę i naprawdę duże pieniądze. Jeśli ktoś nie do końca wierzył, to wystarczy zajrzeć w oświadczenia majątkowe europosłów. Oszczędności na kontach idą w setki tysięcy złotych, a rekordzistów w miliony. Mieszkań także mają po kilka.

