Spełnione marzenia chorego Filipa. "Aby mógł zapomnieć o bólu i cierpieniu"

Największe marzenie 3-letniego Filipa to zostać strażakiem. Filip marzy, ale jednocześnie walczy, bo ciężko choruje na białaczkę. I dlatego białostoccy strażacy kupili mu - na początek - mały wóz strażacki.

Filip do strażaków przyjechał profesjonalnie przygotowany i długo się nie zastanawiał - od razu wsiadł do swojego nowego wozu bojowego i ruszył do akcji.

- Emocje są przeogromne, jestem bardzo szczęśliwa widząc go jak się cieszy - wyznaje Natalia Pawluczuk, matka Filipa.

Bo na co dzień Filipa spotkać można głównie w szpitalu, gdyż choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

Gdy jego rodzice usłyszeli diagnozę, chłopiec miał półtora roku. Potem zaczęła się silna chemioterapia i codzienna walka o życie. - Często było tak, że Filip będąc w domu podbiegał pod drzwi wejściowe i wołał, że chce do domku, czyli na odział onkologiczny - wspomina matka Filipa.

Wyrwać się choć na chwilę

Na szczęście leczenie Filipa jest coraz mniej uciążliwe, a wyniki coraz lepsze. Filip skończył trzy lata, a jego największym marzeniem było poznanie prawdziwych strażaków. Takich jak "Strażak Sam" - bohater jego ulubionej bajki.

- Chcieliśmy zrobić wszystko, żeby choć na chwilę zabrać go z onkologii dziecięcej w świat strażaków, aby mógł zapomnieć o bólu i cierpieniu - mówi Bartłomiej Trzeciak z Fundacji Bajkowa Fabryka Nadziei.

- Dostał pojazd strażacki. Strażacy bardzo się starali, ma on prawdziwe naklejki, tak jak w oryginale - opowiada bryg. Paweł Ostrowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

A to i tak był dopiero początek atrakcji. Później były prezenty, urodzinowy tort w kształcie wozu strażackiego oraz zwiedzanie tego prawdziwego wozu.

Na koniec odbyła się krótka lekcja gaszenia pożarów.

Radość była przeogromna.

Autor: Magda Łucyan / Źródło: Fakty TVN