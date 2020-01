"To jest stan wojenny w polskich lasach"

Od soboty w Wielkopolsce znowu można pojechać parowozem na regularnej trasie - z Wolsztyna do Poznania. W dni powszednie pojechać można do Leszna. Kolej parowa to unikat w Europie i turystyczna atrakcja. Miłośnicy kolei mówią, że to wzruszająca podróż w czasie i przygoda dla dzieci.

