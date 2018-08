Specjalne ornaty dla papieża. Padają oskarżenia o "celowe upokorzenie Polaków"

W Dublinie trwają ostatnie przygotowania przed drugą w historii wizytą papieża w Irlandii. Prawie czterdzieści lat temu był tam Jan Paweł II, w sobotę będzie papież Franciszek.

- Módlcie się za mnie, za moją podróż do Dublina w sobotę i niedzielę z okazji Światowego Spotkania Rodzin - prosił wiernych w Rzymie Franciszek.

To nie będzie łatwa pielgrzymka. Przede wszystkim dlatego, że papież przyjeżdża do kościoła "przetrąconego aferami pedofilskimi" - jak mówi przebywający w Irlandii dominikanin ojciec Paweł Gużyński. - Prawdopodobnie papież będzie starał się dać ofiarom przestępstw nadzieję na sprawiedliwe rozstrzygnięcia sądowe, na zadośćuczynienie - prognozuje o. Gużyński.

Przez ostatnich czterdzieści lat Irlandia bardzo się zmieniła. Z kraju ultrakatolickiego w taki, który akceptuje i uznaje małżeństwa homoseksualne. Właśnie pary homoseksualne na spotkanie rodzin zaprosili miejscowi księża. I może to właśnie wywołało małą burzę nad Wisłą.

W czasie wizyty w Irlandii papież spotka się z ofiarami pedofilii Podczas dwudniowej wizyty w Irlandii w sobotę i niedzielę papież Franciszek spotka się z ofiarami pedofilii - zapowiedział rzecznik Watykanu Greg Burke. Dodał, że papież będzie modlił się za ofiary w katedrze w Dublinie.

Ornaty z Polski

To polska firma przygotowała oficjalne ornaty na spotkanie rodzin w Irlandii. - Całość kompletu dla papieża została wykonana z najlepszych tkanin, z jedwabiu i bawełny - mówi projektantka Marta Barańska z firmy szyjącej ornaty "Haftina".

Jednak nie to, z czego je zrobiono, a to, co znalazło się na ornatach, wywołało kontrowersje. Ornaty są utrzymane w kolorystyce pastelowej, dominują zielony, żółty i czerwony.

- Wiadomo, że nie każdemu będzie się to podobało. Najważniejsze, że zostało to zaakceptowane przez organizatora, czyli archidiecezję w Dublinie i również przez komitet do spraw liturgii w Watykanie - tłumaczy Piotr Kopczyński z "Haftiny".

"Nigdy nie będzie dość proszenia o przebaczenie". List papieża w sprawie pedofilii "Cierpienie ofiar i ich rodzin jest także naszym bólem" - napisał papież Franciszek w liście do wiernych na całym świecie w związku z kolejnymi ujawnionymi przypadkami pedofilii w Kościele. Czyny te nazwał "potwornościami". W imieniu Kościoła...

Polscy krytycy

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski skrytykował brak krzyża na ornacie i kolorystykę. Działaczka antyaborcyjna Kaja Godek uznała, że to "celowe upokorzenie Polaków", bo "w świat pójdzie informacja, że w Polsce projektuje się szaty nawiązujące stylistyką do strojów z homoparad", a według zagorzałego krytyka działań Franciszka publicysty Tomasza Terlikowskiego, skoro biskupi zaprosili gejowskie rodziny na spotkanie z papieżem, to pewnie "do tego" dostosowano ornaty.

Niektórzy nawet dopatrują się w ornacie trzech szóstek, a nie oficjalnego loga spotkania. Znak wygląda jak trzy przecinki spotykające się "główkami" w jednym punkcie. - To oznacza Trójcę Świętą. Elementy wyhaftowane (na ramionach - przyp. red.) w tej samej kolorystyce oznaczają ręce Boga, które chcą zebrać wszystkich ludzi świata - objaśnia Marta Barańska.

Ci, którzy krytykują kolorystykę i symbole, zapomnieli, jak wyglądały ornaty na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, które też były kolorowe - miały kolory tęczy na kremowym tle. Może też nie widzieli ornatów łowickich - zdobionych w wzory ludowe, niezwykle kolorowe.

- Ceremoniarze papiescy bardzo dbają o to, żeby to, co nosi papież, miało nie tylko sens głęboko liturgiczny, ale też żeby niosło dodatkowe przesłanie - mówi paulin o. Michał Legan. Stroje zwykle nawiązują do lokalnej kultury.

Autor: Paweł Płuska / Źródło: Fakty TVN