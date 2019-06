Wyjątkowe wybory, które pogrzebały PRL. Jak wyglądała kampania w 1989 roku?

W Gdańsku ruszyły kilkudniowe obchody Święta Wolności i Solidarności Biało-czerwony okrągły stół, przy którym może usiąść każdy. Taki stół stanął przed Europejskim... W 1989 roku nastąpił przełom. Nagle, po latach niebytu, w telewizji, na ulicach, na plakatach pojawił się zakazany dotąd znak Solidarności.

- Założenie było takie, że jest jedna drużyna. Drużyna Lecha Wałęsy, drużyna Solidarności, my, którzy przez ileś tam lat byliśmy zakazani - wspomina Jan Lityński, działacz opozycji w PRL-u.

Zdjęcia wyreżyserowane przez Wajdę

Andrzej Wajda pomagał robić kampanię wyborczą na ulicach. To właśnie ten słynny reżyser ustawiał kandydatów do zdjęć kampanijnych z Lechem Wałęsą. Prawie wszyscy kandydaci Solidarności startujący w całkowicie wolnych wyborach do Senatu i częściowo wolnych wyborach do Sejmu mieli zdjęcie z przewodniczącym Solidarności.

- Większość ludzi Solidarności była kompletnie anonimowa. Zdjęcie z Wałęsą oznaczało, że ten kandydat jest symbolem wartości Sierpnia 80 - tłumaczy Władysław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL-u.

Plakaty zalały miasta i miasteczka. Na ulice powrócił nastrój nazywany karnawałem Solidarności. 30 lat temu to była niezwykle nowatorska kampania. Komuniści zostali w tyle, bo uznali, że kampanii robić się nie opłaca.

- Trzeba mieć było jakiś taki namiar i namiar był wtedy na Lecha Wałęsę. I każdy, kto był z nim, to znaczy, że jest Lecha Wałęsy - opowiada sam Wałęsa.

Furorę do dziś robi słynny plakat "W samo południe", ale wtedy nie mniejszą furorę robiły wielkie gwiazdy wspierające Solidarność: Jane Fonda, Yves Montand, Stevie Wonder.

Nowatorskie było wtedy i to, że kandydaci Solidarności wychodzili do ludzi i rozmawiali, a nie przemawiali jak partyjni dygnitarze. - Przychodziły tłumy zgłodniałe tego zakazanego owocu, jakim była Solidarność - wspomina aktor i satyryk Jacek Fedorowicz.

A tak się skreśla komunistów

Jacek Fedorowicz prowadził kampanię w telewizji - przekonywał widzów, że tych wyborów nie wolno zbojkotować. Dostał najważniejsze zadanie. W studiu wyborczym Solidarności stworzył replikę lokalu wyborczego. Oglądając w telewizji studio wyborcze, można było uzyskać "konkretne porady praktyczne w obliczu rzeczywiście piekielnie skomplikowanego procesu samego głosowania" - jak to określa Jacek Fedorowicz.

Każdy wyborca dostawał do ręki kilka kart do głosowania. Przy kandydatach nie było informacji, z jakiego są ugrupowania, więc Jacek Fedorowicz radził, by brać ze sobą ściągę z nazwiskami kandydatów Solidarności.

Wtedy też nie głosowało się za pomocą postawienia znaku x. Należało skreślać kandydatów, których się nie popiera. Ten moment zapamiętała cała Polska - gdy Jacek Fedorowicz pokazywał, jak skreślać komunistów.

Władza komunistyczna protestowała, że to złamanie ustaleń okrągłego stołu, ale Solidarności nic już nie mogło zatrzymać, a Lech Wałęsa jeździł po całej Polsce. - Rozbudzić naród, zachęcić do działania, obudzić - wspomina były prezydent.

Nikt wtedy nie wiedział, co tak naprawdę myślą Polacy, czy pamiętają Sierpień 80 i nadzieje z nim związane. Trzeba było ich przekonać, żeby poszli głosować na Solidarność.

Autor: Katarzyna Kolenda- Zaleska / Źródło: Fakty TVN