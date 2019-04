Biedroń we Wrocławiu, Schetyna i Kaczyński w Poznaniu. Sobotni pojedynek na konwencje

Jeśli na randkę, to do Sopotu. Zaręczyny - w Kazimierzu Dolnym. A nastrojowy spacer - w Sandomierzu lub w Krynicy-Zdroju. Wszystkie te cztery miejsca znalazły się w zestawieniu 15 najbardziej romantycznych miast w Europie Środkowej. Serwis CNN Travel odkrywa dla świata to, co Polacy wiedzą od dawna.

