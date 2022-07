Remont drogi za 11 milionów złotych. Efekt? Trzeba przerabiać

Prezes PiS Jarosław Kaczyński kontynuuje trasę po Polsce. Podczas spotkań przemawia i odpowiada na pytania z kartek. Słucha pochwał i owacji. A na zewnątrz policja i ochrona pilnują, by do sali ani do prezesa nie zbliżył się nikt, kto chce zadać kłopotliwe pytanie.

