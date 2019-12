Przed Barbórką i prezydent, i premier mówią o "obronie górnictwa". A płuca czernieją

Podkrakowskie gminy szykują się do wielkiej wymiany kopciuchów Trwają przygotowania do programu "Stop Smog". Urzędnicy z Niepołomic policzyli stare paleniska,... W niedzielę rano w Wołowicach pod Krakowem zanieczyszczenie powietrza czterokrotnie przekraczało normy. - Bywa nawet 1200 procent - mówi Wojciech Kmiecik z Czernichowskiego Alarmu Smogowego, który przygotował model sztucznych płuc z białego materiału, które pokazują skalę zanieczyszczenia powietrza.

- Te płuca pokazują, czym tak naprawdę my oddychamy, my i nasze dzieci - tłumaczy Tomasz Kulpa.

Czerniejące płuca

Przez 87 dni ze 120 dni sezonu grzewczego powietrze w Wołowicach jest zanieczyszczone. Alarm Smogowy postawił objazdowy model płuc przed szkołą. Wiatraki wtłaczają do nich powietrze. Wcześniej model płuc dwa tygodnie spędził w Oświęcimiu, po których materiał stał się całkiem czarny.

- Będziemy pokazywali, w jakim stanie one są, żeby mieszkańcy też to zrozumieli - wyjaśnia Wojciech Kmiecik.

Mieszkańcy muszą zrozumieć, że palenie byle czym uderza w nich samych. Trzy czwarte Wołowic ma kotły węglowe, także dlatego, że brakuje tam sieci gazowej.

- Wymiana kopciuchów idzie słabo, to trzeba sobie powiedzieć szczerze. Dobrze poszło w Krakowie. (...) Natomiast, jeśli patrzymy na kraj, to proces jest bardzo powolny - ocenia Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

W Wołowicach wymiana pieców przy obecnym tempie mogłaby zająć 40 lat. - Nie mamy na to tyle czasu, mamy znacznie mniej, bo za 40 lat to dopiero nasze wnuki zaczną oddychać czystym powietrzem - twierdzi Tomasz Kulpa.

Obrona górnictwa przed UE

Przy okazji Barbórki, czyli święta górników, premier i prezydent zapewniali, że o czystym powietrzu i środowisku też myślą, ale "w miarę możliwości".

- Będziemy inwestowali, w miarę możliwości, w badania, w rozwój i poszukiwanie nowych technologii tak, aby to, nad czym państwo pracujecie, mogło być wykorzystywane nadal przez najbliższe dziesięciolecia - powiedział górnikom w sobotę prezydent Andrzej Duda. - Żebyśmy obronili model naszego górnictwa wobec żądań Unii Europejskiej - dodawał premier Mateusz Morawiecki.

Konstytucyjne prawo do życia bez smogu. Wyrok indyjskiego sądu Sędziowie z Indii uznali, że obywatele mają konstytucyjne prawo do życia bez zanieczyszczeń.... Na nic żądania młodego pokolenia. Greta Thunberg, nastoletnia aktywistka ekologiczna ze Szwecji, płynie ze Stanów Zjednoczonych do Europy, by zdążyć na zaczynający się w poniedziałek w Madrycie szczyt klimatyczny.

- Są ludzie, którzy mówią, że jestem na to za młoda. Zgadzam się z nimi. My wszyscy młodzi aktywiści jesteśmy za młodzi, ale dorośli ludzie przy władzy nie biorą na siebie tej odpowiedzialności, więc my musimy - mówi Greta Thunberg.

Szczyt bez ambicji

Na szczycie w Madrycie prawdopodobnie zabraknie konkretnych propozycji, co robić, by zapobiec niekorzystnym zjawiskom związanym ze zmianami klimatycznymi.

- Unia Europejska jedzie do Hiszpanii bez konkretów, bez ambitnych celów, i jest to, niestety, "zasługa" między innymi premiera Morawieckiego - twierdzi Marek Józefiak z Greenpeace Polska.

- Zmiany klimatyczne postępują szybciej. Zbliżamy się do potencjalnie nieodwracalnych zmian wcześniej, niż się spodziewaliśmy - mówi prof. Johan Rockstrom z Poczdamskiego Instytutu Badań Skutków Zmian Klimatu.

- Potrzebujemy odnawialnych źródeł energii, bioenergii, a w emisji, której nie możemy uniknąć, rezygnacji z węgla - twierdzi Jessica Strefler z Poczdamskiego Instytutu Badań Skutków Zmian Klimatu.

Autor: Renata Kijowska / Źródło: Fakty TVN