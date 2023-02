Śmiertelność z powodu raka w Polsce wyraźnie wyższa niż w UE. "To jest dramat"

Minister zachwala opiekę onkologiczną w Polsce. Przypadek pana Jakuba pokazuje, jaka jest rzeczywistość Minister zdrowia Adam Niedzielski przekonuje, że onkologia w Polsce "przez ostatnie kilka lat... Beata Marszał od ponad trzech lat walczy nie tylko z nowotworem i przerzutami, ale też z systemem ochrony zdrowia - o dobre diagnozy i o zrobienie badań. Rezonans musiała wykonać prywatnie. Nie mogła znaleźć szpitala, by poddać się operacji, bo lekarze stawiali złe diagnozy. To przypadek także pani Katarzyny Legiejew.

- Objawy, które zgłaszałam, to doktor uznał na zupełnie co innego i przepisał mi antybiotyk. To był rak piersi i guzek w węźle chłonnym - opowiada Katarzyna Legiejew. To spowodowało kilkutygodniowe opóźnienie w rozpoczęciu właściwego leczenia.

Złe opowieści pacjentów znajdują potwierdzenie w złych danych ze wspólnego raportu OECD i Komisji Europejskiej. Umieralność z powodu chorób nowotworowych jest w Polsce o piętnaście procent wyższa od średniej w Unii Europejskiej. Zmniejsza się też wolniej niż w krajach UE. Długo trwa u nas diagnozowanie, długo trzeba czekać na opisy USG i na rozpoznanie patomorfologiczne.

- W momencie, kiedy my dostajemy to ostateczne rozpoznanie, pacjent już ma przerzuty do różnych narządów, jest nieoperacyjny, nie jest do radioterapii, nie jest przede wszystkim do wyleczenia. To jest dramat - wyjaśnia profesor Cezary Szczylik, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku.

Rządowe plany

Z raportu wynika też, że wydatki na opiekę onkologiczną są w Polsce niższe od średniej unijnej, jakość opieki onkologicznej jest niższa od średniej unijnej, uczestnictwo w badaniach przesiewowych jest niższe od średniej unijnej. Mamy gorszy dostęp do nowoczesnych metod terapii.

- Jako onkolodzy kliniczni najbardziej potrzebujemy dostępu do nowoczesnych leków, które wkraczają na polski rynek, ale wkraczają później - twierdzi dr hab. Wojciech Rogowski, onkolog z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rząd chce budować krajową sieć onkologiczną, żeby poprawić tę sytuację - nawet ostatnio w tej sprawie wypowiadał się premier. Centralizacja leczenia onkologicznego to jednak nie jest krok w dobrym kierunku - uważa wybitny specjalista w tej dziedzinie profesor Jacek Jassem.

- Projekt, którego ja od początku kompletnie nie rozumiem. Ja rozumiem, co stoi za tym projektem. Jakie motywy. Niestety, z przykrością stwierdzam, że to są motywy mniej medyczne, a bardziej biznesowe - uważa profesor Jacek Jassem, onkolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W Polsce każdego roku nowotwory złośliwe wykrywa się u 180 tysięcy Polaków.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN