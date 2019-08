Premier chwali zmiany w służbie zdrowia. "To jest pół prawdy"

We wtorkowych "Faktach po Faktach" premier Mateusz Morawiecki chwalił zmiany, jakie rząd wprowadza w służbie zdrowia. Jak zapewnienia o poprawie sytuacji mają się do rzeczywistości? W programie także o awarii kanalizacji w Warszawie, z powodu której ścieki płyną Wisłą do położonych niżej miejscowości, i o tym, jak nurkowie na Mazurach wyłowili rodzinny skarb. Na "Fakty" TVN zaprasza Justyna Pochanke.

