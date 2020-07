Sławomir Nowak "konsekwentnie kwestionuje swoją winę"

Pol’and’Rock Festival w tym roku zorganizowany jest w warszawskim studiu. - Choć jesteśmy daleko od Kostrzyna, to zarazem jesteśmy blisko - mówi Jerzy Owsiak. Festiwal to nie tylko muzyka - to społeczność, pokój i miłość. To wiara w drugiego człowieka, to szacunek i kultura.

»