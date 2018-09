Szkolą lekarzy, szukają "pacjentów symulantów"

Papież Franciszek przyleciał z pielgrzymką do krajów bałtyckich. Zaczął od Litwy. Nawiązywał do stulecia odzyskania przez nią niepodległości, a także do podziałów we współczesnym świecie. Wzywał, by nie budować nowych murów, lecz pomagać potrzebującym. Witali go także pielgrzymi z Polski. Pielgrzymka ma być hołdem dla wolności i sygnałem wsparcia dla krajów, które wciąż obawiają się rosyjskiej agresji. W niedzielę papież odprawi mszę w Kownie dla kilkudziesięciu tysięcy wiernych. W poniedziałek odwiedzi Łotwę, a we wtorek Estonię.

