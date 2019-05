Na Zachodzie za skandale pedofilskie Kościół zapłacił zaufaniem wiernych. Jak będzie w Polsce?

Konsekwencje za tuszowanie pedofilii. Prokuratura wszczyna śledztwa Ksiądz Dariusz Olejniczak z wyrokiem za molestowanie prowadził rekolekcje dla dzieci. W... To już udeptana ścieżka. Inni na świecie też musieli się zmierzyć z problemem pedofilii w Kościele. To może być ostatni moment dla polskiego Kościoła, by się poważnie z nim zmierzyć - zanim konsekwencje bezczynności będą dotkliwsze.

- Warto się w Polsce przestraszyć konsekwencjami, do których doprowadziła pedofilia klerykalna. (...) W wielu krajach Kościół katolicki rozpadł się czy rozsypał się - mówi ks. prof. Andrzej Kobyliński, etyk, wykładowca UKSW.

Brak powołań

Ze skandalami pedofilskimi jako pierwsze mierzyły się kościoły na Zachodzie. Irlandzki Kościół katolicki to dziś zgliszcza.

Za pedofilię i przemoc wobec kobiet i dzieci powierzonych pod opiekę księży i zakonnic Kościół katolicki w Irlandii musiał słono zapłacić. Instytucja straciła autorytet i potężne wpływy, na msze przychodzi coraz mniej wiernych. Liczba nowych powołań spadła do zaledwie kilku rocznie. 1300 księżom postawiono zarzuty - 82 do tej pory skazano, w tym jednego, który molestował 140 dzieci. W całym kraju mogą być nawet dziesiątki tysięcy ofiar, które ucierpiały przez wiele lat nadużyć.

Można podawać liczby i próbować wynagradzać krzywdy, bo Irlandia poznała skalę zjawiska. Polska nie, bo dostępne dane o skali pedofilii w polskim Kościele są oparte na dobrowolnych oświadczeniach diecezji.

- Będziemy dalej pracować także jeżeli chodzi o zebranie tego, o czym pani mówi, (informacji - przyp. red.) o skali - zapewnił prymas Polski abp Wojciech Polak.

W Irlandii niemal 20 lat temu zajęła się tym komisja, w której skład weszli także świeccy. Dominikanin, ojciec Paweł Gużyński, który właśnie w Irlandii przebywa, radzi to samo zrobić w Polsce. - Komisja złożona z przedstawicieli Kościoła i niezależnych audytorów jest czymś koniecznym - uważa.

Bankructwo diecezji

Przykład determinacji w wyjaśnianiu spraw pedofilii w Kościele dają Stany Zjednoczone. Tam dziś tuszowanie tych spraw jest czymś nie do pomyślenia.

To dziennikarskie śledztwo gazety "The Boston Globe" doprowadziło w 2002 roku do wybuchu, który do dziś ma wpływ na amerykański Kościół katolicki. Diecezje ofiarom molestowania wypłaciły miliardy dolarów odszkodowań, wiele z nich ogłosiło bankructwo. W 2018 roku opublikowano raport z Pensylwanii, z którego wynika, że w sześciu diecezjach w tym stanie ponad trzystu księży wykorzystało ponad tysiąc dzieci, a to zaledwie wycinek nadużyć.

Kronika pedofilii w polskim Kościele. Historie zamiatane pod dywan Film braci Sekielskich to przede wszystkim zapis dramatu kolejnych ofiar i kolejny przykład... Świat przestał pobłażać nawet tym najwyżej postawionym hierarchom. Typowany niegdyś na kandydata na papieża skarbnik Watykanu, kardynał George Pell, usłyszał wyrok sześciu lat więzienia - po tym, jak okazało się, że gwałcił i molestował dzieci.

Masowe dymisje

Do myślenia daje Chile. Gdy nie dało się już ukryć pedofilskich czynów duchownych, to rok temu cały chilijski episkopat podał się do dymisji. - Z czystym sumieniem proszę o przebaczenie moich słabości i upadków. Wierzę w Boże miłosierdzie - powiedział Ricardo Ezzati, były arcybiskup Santiago.

- Papież Franciszek w końcu wezwał cały episkopat na dywanik i zdymisjonował ze swojej strony, przyjął dymisję części tych biskupów - mówi Andrzej Szostkiewicz, dziennikarz "Polityki".

- Aby ci, którzy mają coś na sumieniu, po prostu podali się do dymisji, jeżeli nie są w stanie tego zrobić, trzeba będzie ich do tego po prostu zmusić. Takie osoby jak abp Głódź odebrały sobie jakiekolwiek prawo do tego, by domagać się poważnego traktowania - twierdzi ojciec Paweł Gużyński.

- Ja nie jestem taki naiwny, jak pani myśli - powiedział w niedzielę metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, po tym, jak został zapytany o komentarz do filmu "Tylko nie mów nikomu".

Jak dalej sprawy potoczą się w polskim Kościele - to też zależy od papieża Franciszka.

Autor: Renata Kijowska / Źródło: Fakty TVN