Chcieli zastąpić syrenę strażacką SMS-ami. Napisali do burmistrza

Marek F. usłyszał nowy zarzut związany z nielegalnymi nagraniami. W czwartek został on przewieziony do prokuratury. Mimo, że Marek F. już został skazany za podsłuchiwanie i ujawnienie nagrań, to - według śledczych - nowe zarzuty mają związek z nagraniami, które zostały upublicznione już po jego procesie.

