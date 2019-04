11 kwietnia 2019, 19:13

Kontrowersyjne słowa

Senator PiS mówił o oczyszczeniu Polski "z ludzi, którzy nie są godni". Brudziński: wypowiedź głupia i nieodpowiedzialna

Senator PiS Grzegorz Bierecki przeprasza, ale nie za słowa, lecz za to, że mogły zostać źle odczytane. Mówił o "oczyszczaniu Polski z ludzi, którzy nie są godni należeć do naszej wspólnoty narodowej". Krytykują go nawet partyjni koledzy, ale senator zasłania się kontekstem.