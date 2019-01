Brudziński o brakach w wymianie informacji, Ziobro o badaniach Stefana W. Sejmowa informacja w sprawie zabójstwa Adamowicza

- Będą wyciągane konsekwencje dramatyczne, łącznie z zamknięciem zakładu i karnymi konsekwencjami. Tu nie może być pobłażania. To nie jest problem tego jednego zakładu, to jest problem wizerunku Polski na świecie - ocenił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Po reportażu "Superwizjera" TVN o tym, jak mięso z chorych krów trafia do ubojni, wizerunek polskiej branży mięsnej na świecie bardzo ucierpiał. Cała branża musi się liczyć z konsekwencjami.

