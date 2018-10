"Ten system już przerabialiśmy w PRL-u". Sędziowie mówią o zastraszaniu

W środę w drodze na przesłuchanie do rzecznika dyscypliny sędziemu Igorowi Tulei towarzyszył adwokat i grupa ludzi, którzy twierdzą, że praworządność w Polsce jest zagrożona. - To będzie takie grillowanie, żeby ludzi upodlić, zeszmacić - mówi jedna z kobiet, która była przed siedzibą KRS

Ale już po wejściu do budynku okazało się, że sędzia Tuleya musiał zostać sam. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego nie chciał, by w postępowaniu brał udział pełnomocnik sędziego. - Tak jak Igor został pozbawiony obrońcy, tak każdy z nas może być pozbawiony obrońcy, może być pozbawiony sądu - komentuje Krystian Markowski, prezes stowarzyszenia "Iustitia".

Dla ludzi, którzy mają na sztandarach słowo "konstytucja" i wielkie obawy o rządy prawa w Polsce, potraktowanie Igora Tulei to kolejny dowód na to, po co rządzącym była kontrola nad sądami i sędziami. - Ten system już przerabialiśmy w PRL-u. Nie chcemy, żeby było tak jak za dawnych czasów, że "partia rządzi, partia sądzi" - mówi Katarzyna Kopycińska, uczestniczka wiecu przed KRS.

Igor Tuleya naraził się na krytykę polityków PiS już pięć lat temu, gdy skazał lekarza za korupcję, ale skrytykował metody śledcze CBA i "stalinowskie" manipulacje przy filmie z zatrzymania.

Tamten wyrok krytykował Zbigniew Ziobro i mówił o "gorącej głowie i młodym wieku" sędziego Tulei.

Tyle, że Igor Tuleya jest równolatkiem Zbigniewa Ziobry.

Sędziowie wyrazili opinię. Teraz mają kłopoty Na tym polega niezawisłość sędziowska, że sędzia, jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości, jeśli ma wolę, żeby zapytać inny podmiot sędziowski, to składa pytanie - mówi Bartłomiej Przymusiński ze stowarzyszenie Iustitia. Sędzia Igor Tuleya ostatnio...

Sędziowie z dyscyplinarkami

Igor Tuleya to nie jedyny sędzia, który musi mierzyć się z postępowaniem dyscyplinarnym. Przełożona sędziego Waldemara Żurka - koleżanka Zbigniewa Ziobry - złożyła przeciwko byłemu rzecznikowi KRS wniosek dyscyplinarny. Chodzi o niepodejmowanie nowych obowiązków przez sędziego. Sędzia Żurek te nowe obowiązki uznaje za mobbing i skierował sprawę do sądu.

- Przeciwko Skarbowi Państwa, Sądowi Okręgowemu w Krakowie, ale tak naprawdę dotyczy działań prezesa tego sądu, czy też osoby pełniącej obowiązki prezesa, koleżanki ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - wyjaśnia Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie i członek Stowarzyszenia "Themis".

Zastępca rzecznika dyscypliny, który zajmuje się sprawą sędziego Tulei, bardzo szybko zajął się też sędzią Sławomirem Jęksą, który uniewinnił żonę prezydenta Poznania za użycie - w czasie demonstracji - słów o "wkur******". Sędzia swój wyrok uzasadnił niewielką szkodliwością społeczną wulgaryzmu, zważając na "zło, jakie ma miejsce w Polsce".

Politycy PiS-u byli oburzeni uzasadnieniem sędziego.

- Tego rodzaju uzasadnienia absolutnie powinny podlegać debacie publicznej - stwierdził senator Jan Maria Jackowski.

- Pamiętając o tym, że przed sądami protestują zwykli obywatele. To oni są odważni, nie my. Oni ryzykują. Jeśli za słowo "konstytucja" można dostać w twarz, czy spotkać się z szykanami, to tym bardziej my, sędziowie, nie powinniśmy się cofać - mówił już po przesłuchaniu sędzia Igor Tuleya.

Rządzący przekonują i w Polsce, i w Europie, że polscy sędziowie są niezawiśli.

Chce być sędzią Sądu Najwyższego, kandyduje też na radnego z listy PiS Znajomi z mediów społecznościowych dopytują Piotra Sokala, dlaczego uważa się za bezpartyjnego, skoro kandyduje na radnego z listy Prawa i Sprawiedliwości. "Jako prawnicy, patrząc na to, co się dzieje, chyba powinniśmy się trzymać z dala od tej...

Autor: Jakub Sobieniowski / Źródło: Fakty TVN