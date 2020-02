"Granice niezależności". Mniejsza pensja i zablokowany komputer sędziego Juszczyszyna

Brak dostępu do komputera, odsunięcie od orzekania i dużo mniejsza pensja. Prokuratura zajmuje się "To, co robią politycy, to jest chaos i trudno to nazwać prawem" Szef nowej Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur widzi i akceptuje granice sędziowskiej... sędziami w Olsztynie, w tym pracą Pawła Juszczyszyna.

Leszek Mazur, przewodniczący nowej KRS, przyznaje, że wprawdzie stoi na straży niezawisłości sędziów, ale - "są granice niezawisłości". Te granice wyznaczył szef nowej, upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa, upolitycznionej za rządów PiS-u, za rządów Zbigniewa Ziobry.

- Przez cały okres funkcjonowania neo-KRS nie podjęła ani jednej uchwały w obronie gnębionych przez władzę sędziów - mówi Beata Morawiec ze Stowarzyszenia Sędziów "Themis".

Członkiem nowej, upolitycznionej KRS jest również szef Pawła Juszczyszyna. Też go nie broni. Prezesem sądu mianował go Zbigniew Ziobro. Jego nie szokuje postępowanie prokuratury w sprawie sędziów.

- Prokuratura jest też zobowiązana do przeprowadzenia czynności. Jak najbardziej. Więc nie sposób stwierdzić, że mamy do czynienia z zastraszaniem - twierdzi Maciej Nawacki, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie.

"Wszyscy sędziowie powinni trzymać się razem"

Sędzia Juszczyszyn gotowy, ale jego sprawa spadła z wokandy Sędzia Paweł Juszczyszyn gotowy do pracy, choć we wtorek Izba Dyscyplinarna orzekła o jego... Są nawet prokuratorzy, którzy krytykują działania Prokuratury Krajowej wobec sędziów. - Takiej decyzji nie podejmuje prokurator pracujący w określonym wydziale, tylko to jest decyzja, która musi być zaaprobowana, albo czyniona za zgodą i wiedzą kierownictwa prokuratury - uważa Jarosław Onyszczuk ze Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex super omnia".

Gdy Paweł Juszczyszyn wezwał Zbigniewa Ziobrę do przesłania dokumentów, zareagował rzecznik dyscypliny, który został mianowany przez Zbigniewa Ziobrę. Później prokurator, czyli podwładny Zbigniewa Ziobry, zajął się pracą Pawła Juszczyszyna, a mianowany przez Zbigniewa Ziobrę prezes odciął sędziego od pracy.

Taki wpływ ma władza na sędziów, którzy mają być niezależni. To nie jest pierwszy raz. Dwa lata temu jedna z sędziów orzekała w prywatnej sprawie Zbigniewa Ziobry. Ten zapewniał, że z tej konkretnej sprawy się wyłączył. Minister nie powiedział prawdy.

Nie wycofał się ze sprawy. Podlegająca mu prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie sędzi, która miała wydać wyrok w sprawie Zbigniewa Ziobry. Wtedy zareagowała KRS. Teraz Leszek Mazur mówi o "granicach niezawisłości".

Europejscy sędziowie wspierają Pawła Juszczyszyna. Olsztyńscy też. Szczególnie ci, którzy musieli przejąć jego aktualne sprawy. Zaczynali je oświadczeniami o treści - "sędzia sądu rejonowego, Paweł Juszczyszyn, w dalszym ciągu jest czynnym sędzią".

- Każdy gest solidarności przyjmuję z wdzięcznością i uważam, że w obecnej sytuacji wszyscy sędziowie powinni trzymać się razem - mówi Juszczyszyn.

Unijny Trybunał oczekuje od polskich władz wyjaśnień w sprawie Izby Dyscyplinarnej.

Autor: Jakub Sobieniowski / Źródło: Fakty TVN