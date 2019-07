Samochody elektryczne mają warczeć. Nowa dyrektywa weszła w życie

To dziwne, kiedy samochód jedzie, nie wydając żadnego odgłosu. W silnikach samochodów spalinowych co chwilę dochodzi do eksplozji, więc nic dziwnego, że te pojazdy nie są ciche. W samochodach elektrycznych nic jednak nie wybucha, więc nie musiałyby "warkotać"... Gdyby nie wymagało tego prawo.

Mają dość wycia syreny, napisali do burmistrza. Strażacy: nie jest włączana dla atrakcji Strażacka syrena mieszkańcom Sierakowa w Wielkopolsce spędza sen z powiek. Przez jej głośne wycie... Europejska Unia Niewidomych skutecznie lobbowała za dyrektywą dotyczącą instalowania w autach elektrycznych i hybrydowych specjalnych systemów ostrzegania pieszych. Nowe prawo właśnie weszło w życie.

Chodzi o to, by z daleka było słychać samochody, które poruszają się prawie bezszelestnie. Cisza może cieszyć - ale nie w przypadku samochodów.

- Jeśli niewidomy nie odbiera zmysłem słuchu jakichkolwiek dźwięków, no to, niestety, jest narażony na to, że ulegnie wypadkowi - tłumaczy prezes Polskiego Związku Niewidomych Anna Woźniak-Szymańska.

- Począwszy od 1 lipca wszystkie nowo homologowane samochody muszą być wyposażone w system, który emituje dźwięk silnika i ten dźwięk jest słyszalny do prędkości 20 kilometrów na godzinę - informuje Tomasz Tonder, menedżer PR z Volkswagen Group Polska.

Dźwięk uruchamia się wtedy, gdy jedziemy najwolniej, gdy nie słychać jeszcze szumu opon. Ma zastosowanie na parkingach, przy przejściach dla pieszych, wszędzie tam, gdzie samochody elektryczne poruszają się najciszej.

Polacy nie wyobrażają sobie życia bez samochodu Prawie w każdym polskim gospodarstwie domowym znajduje się przynajmniej jeden samochód - tak... - Kiedy hybrydy poruszają się w trybie elektrycznym po mieście, to jest szansa, że nie będzie tego samochodu, zwłaszcza w takim głośnym ruchu ulicznym, słychać, stąd zrozumienie nasze wymogów tej dyrektywy - mówi Robert Mularczyk, menedżer PR z Toyota Motor Poland.

Różne dźwięki

Nowy system ma być montowany w pojazdach nowo homologowanych, a za dwa lata już we wszystkich autach elektrycznych i z silnikami hybrydowymi sprzedawanych w Unii Europejskiej. W niektórych tego typu samochodach taki system już jest.

- System AVAS. Przy prędkości poniżej 20 kilometrów na godzinę samochód wydaje dźwięk, który pozwala usłyszeć go pieszym - opisuje Paweł Kuskowski, dyrektor marketingu Jaguar Polska.

Jaguar I-PACE został wyposażony w dźwięk, który brzmi jak statek UFO rodem z filmów science fiction. Z kolei Nissan LEAF wydaje dźwięk, który brzmi trochę jak samolot jadący po płycie lotniska.

- Wydał nam się najbardziej naturalny i pasujący do niego, więc można go porównać do gwizdu, natomiast jak samochód cofa, to nie chciałabym złych porównań robić, ale trochę jak śmieciarka - tak słyszy go Dorota Pajączkowska, menedżer PR w Nissan Sales.

Dyrektywa przewiduje, że auta mają emitować dźwięk silnika spalinowego. Wkrótce elektryczne maluchy, które groźnie nie wyglądają, trochę jednak zawarczą. Tak dla bezpieczeństwa.

Autor: Paweł Płuska / Źródło: Fakty TVN