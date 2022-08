Rządowa delegacja udała się do Chorwacji. Wsparcia poszkodowanym udzielą też polscy policjanci

Posłowie PiS sprzeciwili się i dodatek węglowy przeszedł bez poprawek Senatu. Rząd jednak zapewnia, że dodatek otrzymają również ogrzewający domy innymi surowcami niż węgiel. Ustawa w tej sprawie ma wpłynąć do Sejmu we wrześniu, ale Polacy już nie mają czasu - dostają rachunki i chcą pomocy teraz. Dlatego opozycja zarzuca rządzącym spóźnienie i brak przygotowania do sankcji, o które rząd zabiegał.

