W Sejmie jest niemal tak ważny jak prezes Kaczyński. To Ryszard Terlecki

W centrum Moskwy doszło do strzelaniny przy wejściu do biura podawczego Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Mężczyzna uzbrojony w karabin kałasznikowa oddał strzały. FSB informuje, że napastnik nie zdołał wejść w głąb budynku, ale zabił jednego z ich pracowników. Pięć osób zostało rannych. Napastnik następnie poszedł do innego budynku, gdzie się zabarykadował. Po około godzinie został "zneutralizowany" przez rosyjskie służby. Znaleziono przy nim granat. Prawdopodobnie został on zdetonowany i to właśnie było źródłem wybuchu słyszanego w stolicy Rosji.

