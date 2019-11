Dyrektor Teatru Bagatela na urlopie. Pracownice zeznają

Pracownice Teatru Bagatela przesłuchuje sędzia. "Należy dążyć do ograniczenia traumy" We wtorek rozpoczęły się przesłuchania pracownic krakowskiego Teatru Bagatela, które obwiniają... Alina Kamińska jako pierwsza powiedziała publicznie o tym, co się działo w Teatrze Bagatela. Jako pierwsza wchodzi też do prokuratury.

- Czuję generalnie spokój i chyba jakąś ulgę, że to się wydarza - mówi Alina Kamińska, aktorka.

Śledztwo w sprawie molestowania i mobbingu w teatrze ruszyło. Prokurator ma pytać o formalności, a sędzia o to, co zaszło.

- Pokrzywdzone nie będą musiały być przesłuchiwane ponownie przed sądem w sytuacji, gdyby został wniesiony do sądu akt oskarżenia - tłumaczy Mirosława Kalinowska-Zajdak z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

To, czy proces ruszy, zależy od dowodów i zeznań.

- To były jeszcze czasy, kiedy ja na widok dyrektora wstawałam i mówiłam "dzień dobry, panie dyrektorze". Niepotrzebnie wstałam. Zaczął mi dyszeć erotycznie prosto w usta, próbował mi wsunąć język w usta - opowiadała w listopadzie jedna z pracownic Teatru Bagatela.

- To był strach, lęk. Co ja zrobię, jeżeli stracę pracę w teatrze? Jestem jedynym żywicielem swojego dziecka - mówiła Alina Kamińska.

Teraz, przynajmniej do stycznia, nie będą się mijać. Dyrektor Henryk Jacek Schoen jest na urlopie.

- Poprosiliśmy dyrektora, żeby na czas wyjaśnienia zarzutów oddalił się - mówi Renata Derejczyk, zastępczyni dyrektora ds. literackich i organizacyjnych Teatru Bagatela w Krakowie.

Raport HFPC

Dyrektor Teatru Bagatela złożył pisemne wyjaśnienia. Wysłano je do prokuratury Henryk Jacek Schoen nie pojawił się w piątek w pracy, ale na urlop ma zacząć 12 listopada.... Przywrócono prace nad zawieszonym przez dyrektora przedstawieniem. Z całej Polski płyną do skarżących się kobiet słowa poparcia. Przybywa nazwisk pod listem otwartym w sprawie Bagateli. Podpisały się między innymi Agnieszka Holland i Maja Ostaszewska.

"Sytuacja Teatru Bagatela nie jest odosobnionym incydentem. (...) Granica między ciałem postaci na scenie, a ciałem prywatnym jest bardzo cienka, a molestowanie i seksizm często są chlebem powszednim aktorek i aktorów" - czytamy w liście.

Aktorki, reżyserki i pracowniczki Bagateli chce wesprzeć Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Poprzedni jej raport dotyczący molestowania na uczelniach różnego typu był porażający.

- Około 30 procent uczelni z tych, gdzie doszło do naruszeń, to są uczelnie artystyczne i to nie tylko uczelnie aktorskie, ale też właśnie muzyczne czy też akademie sztuk pięknych - wyjaśnia Julia Gerlich, prawnik z Helińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Po przesłuchaniu, Alina Kamińska wróciła na spektakl. Może przyjąć rolę ofiary, ale tylko na scenie.

- Chcemy normalnie pracować, chcemy czuć się bezpiecznie. Chcemy, żeby skończyło się to poczucie upokorzenia, wstydu, bycia własnością, bycia przedmiotem. To chyba jest podstawowa rzecz - tłumaczy Alina Kamińska.

Autor: Renata Kijowska / Źródło: Fakty TVN