Szczegóły są tak drastyczne, że sąd wyłączył jawność. Rusza proces w sprawie śmierci 3-latka

Koszmarna zbrodnia i historia, która nie mieści się w głowie. Steve przyjechał do Polski uczyć angielskiego, ale za to, co zrobił, całe życie może spędzić w więzieniu. Śledczy mają dowody, że w domu swojej dziewczyny w Wieruszowie zgwałcił i zabił jej 3-letniego syna. Rusza proces w tej sprawie.

Ma 26-lat, jest Portugalczykiem, przyjechał do Polski z Kanady, w Wieruszowie miał uczyć angielskiego.

Był na tyle elokwentny i wiarygodny, że zdobył serce matki 3-letniego wtedy Nikodema przez internet.

Czar prysł tak nagle i w sposób tak drastyczny, że nim padły na sali rozpraw pierwsze zeznania, sąd stwierdził, że proces będzie musiał toczyć się za zamkniętymi drzwiami.

- Przedmiot postępowania mógłby obrażać dobre obyczaje, to po pierwsze. I po drugie z uwagi na interes prywatny zarówno oskarżycielki posiłkowej jak i oskarżonego - tłumaczył na sali rozpraw sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu Jacek Klęk.

Matka Nikodema jest przed sądem oskarżycielką posiłkową. - Nie trzeba tego przeżyć, żeby domyślać się, co mama przeżyła, co przeżywa i pewnie co przeżyje - dodaje Bartosz Krawczyszyn, pełnomocnik matki Nikodema.

Nie przyznaje się do zgwałcenia i zabicia trzylatka. Twierdzi, że nie wie, co się stało Steve V. może spędzić resztę życia za kratkami za zabójstwo trzyletniego Nikodema, syna swojej partnerki. Do winy się jednak nie przyznaje. Twierdzi, że nie wie, co stało się dziecku. Śledczy sprawdzają, czy już wcześniej mógł katować chłopca.

Grozi mu dożywocie

Steve przyjechał do Wieruszowa w sierpniu 2017 roku. Niespełna dwa miesiące później, gdy matka była w pracy, chłopiec stracił przytomność.

Jeszcze w szpitalu Steve twierdził, że Nikodem uderzył się o grzejnik. Ale to, co pod ubrankiem dziecka odkryli lekarze, było makabrycznie jednoznaczne. Obrażenia były tak rozległe, że chłopca nie udało się uratować. A dowody tak mocne, że jedyną możliwą wydaje się kara dożywocia.



- Uwzględnia wszystkie elementy związane z koniecznym zapewnieniem prewencji szczególnej jak i ogólnej po to, by społeczeństwo wiedziało z jakiego rodzaju odpłatą może się spodziewać każdy, kto popełnia tego rodzaju zbrodnie - tłumaczy Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

"Po tragedii nadal przebywał w naszym towarzystwie"

Babcia Nikodema dziś przypuszcza, że Steve wszystko wcześniej zaplanował, i że nie pojawił się w ich życiu przypadkowo. To, czego nie jest jeszcze w stanie spokojnie opowiedzieć, opisała nam w liście.

"Był spokojnym, grzecznym i bardzo inteligentnym człowiekiem. Poświęcał wiele czasu dziecku" - opisuje kobieta. "Po tragedii nadal przebywał w naszym towarzystwie, przeżywał z nami tragedię, która się wydarzyła" - dodaje.

"Pozostawił nas w stanie pustki i żałoby, która pozostanie już w nas do końca życia. Mam nadzieję, że zostanie sprawiedliwie osądzony" - pisze babcia Nikodema.

Steve w śledztwie nie przyznał się do winy. Przydzielony mu z urzędu adwokat z szansy na komentarz nie skorzystał.

