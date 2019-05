06 maja 2019, 19:13

Trudny egzamin

Egzaminacyjny stres i alarmy bombowe. Trudne matury

Najpierw strajk nauczycieli, później stres związany z dopuszczeniem do egzaminów, a w dniu matur alarmy bombowe w ponad 120 szkołach. Policja szuka sprawców, którzy mogą trafić do więzienia i to nawet na 8 lat. Blisko 270 tysięcy maturzystów pisało egzamin z języka polskiego.