Księżna Meghan zniknęła z życia publicznego. Brytyjczycy spekulują na temat royal baby

Nauczyciele mogą w każdej chwili odwiesić strajk, ale wymagałoby to referendum. W "Faktach" TVN stawiamy pytanie o to, co dalej ze strajkiem. W programie również o Joannie Pajkowskiej, która - jako pierwsza Polka w historii - bez zawijania do portów opłynęła świat w 216 dni. Powiemy również o gorączce w Wielkiej Brytanii. Księżna Meghan zniknęła z życia publicznego, wkrótce ma się urodzić nowe royal baby, a spekulacje na ten temat zapełniają brytyjskie gazety. Na "Fakty" TVN zaprasza Diana Rudnik.

