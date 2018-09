Rosyjska armia pręży muskuły. Władimir Putin zapewnia, że zamiary są pokojowe

Pańskie słowa są niebezpieczne - pisze w liście otwartym do Andrzeja Dudy były prezydent Aleksander Kwaśniewski. To reakcja na słowa o Unii jako "wyimaginowanej wspólnocie, z której niewiele mamy". Tych słów nie da się zbagatelizować. Komentują je także "Financial Times" czy "Washington Post".

