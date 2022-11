Rosną ich koszty życia, ale też rehabilitacji. Niepełnosprawni walczą o podwyżkę renty socjalnej

Osoby z niepełnosprawnościami walczą o podniesienie renty socjalnej. Inflacja mocno obniżyła jej siłę nabywczą. Chodzi o jej wyrównanie z najniższą płacą krajową - to 3500 złotych brutto od przyszłego roku. - Ci, którzy nie mogą pracować z powodu swojej głębokiej niepełnosprawności, tak naprawdę nie mają za co żyć - podkreśla Marek Plura, senator Platformy Obywatelskiej.

Dorośli niepełnosprawni wypadają z systemu. "Kolejne partie o nich zapominają" Wyrzuceni poza nawias, niewidoczni dla polskiego systemu opieki. Tak się czują, bo tak żyją.... Andrzej Sucholewski cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Nie może pracować, więc jest zdany na łaskę i niełaskę polskiego rządu.

- Godzina rehabilitacji kosztuje już niemal 200 złotych, a przecież chcielibyśmy się usamodzielniać, też chcielibyśmy mieć rodziny - informuje Andrzej Sucholewski. Gdyby nie jego rodzina - jak sam mówi - skończyłby pod mostem.

- Ja bym chciała, żeby pan Kaczyński wziął mojego syna na jeden dzień i zobaczył, jak wygląda opieka, jak wygląda jego życie, bo on nie ma styczności z osobą niepełnosprawną - mówi Teresa Sucholewska, matka Andrzeja Sucholewskiego.

Prezes PiS, jeżdżąc po kraju, ma styczność tylko ze swoimi sympatykami, dlatego w salach rozlegają się oklaski za każdym razem, gdy mówi o pomocy dla osób z niepełnosprawnościami.

- Trzeba pomóc tym, którym jest najgorzej. Tym, którzy jakoś przez życie zostali poszkodowani, i my naprawdę pomagamy - podkreślał Jarosław Kaczyński w Bielsku-Białej.

- Dziś nakłady na wsparcie osób niepełnosprawnych to jest ponad 37 miliardów złotych - wskazuje Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

- Nominalnie te nakłady są wyższe. Natomiast jest pytanie, czy z tych nakładów można w sposób tak skuteczny jak kiedyś zabezpieczyć potrzeby osób z niepełnosprawnościami - zwraca uwagę Jan Filip Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Podwyżka renty socjalnej

W całym kraju trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem podniesienia renty socjalnej. Chodzi o jej wyrównanie z najniższą płacą krajową - to 3500 złotych brutto od przyszłego roku.

- Ci, którzy nie mogą pracować z powodu swojej głębokiej niepełnosprawności, tak naprawdę nie mają za co żyć - podkreśla Marek Plura, senator Platformy Obywatelskiej.

Niepełnosprawni sportowcy chcą być widziani po prostu jako sportowcy Trwa kampania społeczna #PoPierwszeJestemSportowcem, której celem jest pokazywanie tego, że osoby... Prawo i Sprawiedliwość - po proteście opiekunów i osób z niepełnosprawnościami w Sejmie w 2018 roku, który trwał 40 dni, i po geście posłanki PiS Bernardetty Krynickiej, która nie reagowała na prośby o rozmowę z protestującymi - stworzyło Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, finansowany z podatków płaconych przez najbogatszych, który później zamieniło na Fundusz Solidarnościowy, poszerzając grupę odbiorców.

- Ogromna część funduszy została przez ten rząd w bezczelny sposób zabrana, ukradziona - mówi Iwona Hartwich, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

- Mam nadzieję, że jeśli chodzi o rentę socjalną dla osób wymagających stałej opieki, to uda się to załatwić pod naszą presją jeszcze podczas tej kadencji - powiedział na spotkaniu z wyborcami lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Na to liczy też Andrzej Sucholewski.

Autor: Jacek Tacik / Źródło: Fakty TVN