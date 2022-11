Rosja wznawia udział w umowie zbożowej. Wciąż jednak bombarduje ukraińskie miasta

Żołnierze rozpoczęli budowę tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. To będą trzy rzędy ostrzowego drutu o szerokości trzech metrów i wysokości dwóch i pół. Budowa zapory to reakcja na uruchomienie lotów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu do Kaliningradu.

