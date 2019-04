Najbardziej romantyczne miejsca w Europie Środkowej? Cztery są w Polsce

Jeśli na randkę, to do Sopotu. Zaręczyny - w Kazimierzu Dolnym. A nastrojowy spacer - w Sandomierzu lub w Krynicy-Zdroju. Wszystkie te cztery miejsca znalazły się w zestawieniu 15 najbardziej romantycznych miast w Europie Środkowej. Serwis CNN Travel odkrywa dla świata to, co Polacy wiedzą od dawna.

Była mistrzyni świata w skoku o tyczce Anna Rogowska ma wiele miłosnych wspomnień z Sopotem w roli głównej. To tam poznała męża. Tam także uprawiała ukochany sport i wygrywała zawody. - W Sopocie tak naprawdę mieliśmy pierwszą randkę. Myślę, że to jest miejsce dla nas bardzo wyjątkowe. Tworzymy rodzinę. Od niedawna mamy dwójkę dzieci - mówi.

Sopot to dla wielu miejsce wyjątkowe. Dlatego serwis CNN Travel uznał właśnie, że zaledwie 40-tysięczna miejscowość jest jedną z najbardziej romantycznych w naszej części Europy.

Wystarczy posłuchać odwiedzających. "Jest bardzo romantyczny i bardzo przyjazny dla wszystkich tych, którzy mają romantyczne dusze i chcą sobie pospacerować", "jak najbardziej jest romantyczny, zachody słońca są przepiękne" - mówią turyści.

W Sopocie miłość kwitnie. Dlatego w wielu rankingach najlepszych miejsc na zaręczyny Sopot zajmuje wysokie miejsce. To właśnie na najdłuższym drewnianym molo w Europie zaczęło się wiele związków, to tam niemal codziennie zaręczają się zakochani.

Według autorów zestawienia molo to ten element krajobrazu, który nadaje miejscu romantycznego charakteru. Każdego roku odwiedza je dwa miliony osób.

Nie tylko Sopot

W zestawieniu najbardziej romantycznych miejsc Polskę reprezentuje nie tylko Sopot. Są również Kazimierz Dolny, Sandomierz i Krynica-Zdrój. W sumie romantyczny ranking obejmuje piętnaście miejscowości położonych w Europie Środkowej.

To, że Kazimierz Dolny to jedno z ulubionych miejsc odwiedzanych przez zakochanych, widać od razu. Tak jest od prawie siedmiuset lat, od kiedy Kazimierz Wielki przyjeżdżał tam, by spotkać się z ukochaną.

- Młodzi ludzie wierzą w to, że to oświadczyny w tym miejscy albo spotkanie w tym miejscu zapewni im sukces w miłości, że ta miłość będzie wieczna, będzie trwała - opisuje Elżbieta Skoczylas, przewodniczka po Kazimierzu Dolnym.

- Bardzo piękne miejsce, choć w szczycie sezonu Kazimierz jest strasznie zatłoczony, a już taka Lanckorona, niezwykle romantyczne i przepiękne miejsce, bywa często całkowicie pusta - mówi Robert Makłowicz, krytyk kulinarny i podróżnik.

Amerykańscy autorzy zestawienia zwracają uwagę, że romantyczny nastrój polskich miejscowości tworzy też kuchnia, głównie żurek i pierogi.

