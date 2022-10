Rodzice porzucili go tuż po porodzie. Staś od pół roku czeka na adopcję

Przy założeniu, że każdy kupiłby przepisowe trzy tony węgla, to starczyłoby go tylko dla 40 osób. Ale nawet tylu chętnych do zakupy nie zalazło się w Otwocku. Mieszkańcy wciąż czekają na rządowy dodatek. Ale dla władzy Otwock to dowód, że samorząd może przejąć obowiązki od rządu.

