Umowa na respiratory pod lupą prokuratury. Firma E&K wciąż nie zwróciła całej kwoty

- My jesteśmy w stałym kontakcie z firmą - te słowa od urzędników resortu zdrowia słyszymy od ponad miesiąca. Choć sprawą, oprócz mediów i posłów opozycji, zajmuje się też Najwyższa Izba Kontroli i prokuratura, to jedno zdanie jest niezmienne

Czy zdanie "jesteśmy w stałym kontakcie z dostawcą" wystarczy, by uspokoić prokuratorów, którzy zajęli się sprawą ewentualnej niegospodarności przy zakupie między innymi respiratorów? Śledztwo - jak czytamy w oświadczeniu prokuratora Mateusza Kopciała - jest w toku, jego ustalenia są objęte tajemnicą. Wątek jest prowadzony pod kątem czynu z artykułu 296 paragraf 3 Kodeksu karnego. Za wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach grozi kara od roku do dziesięciu lat więzienia.

- W mojej ocenie sensacją by było, gdyby w sytuacji, w której jest zawiadomienie, prokuratura nie poddała go żadnej analizie, bo to by oznaczało, że tutaj nie ma chęci do wyjaśnienia wszelkich okoliczności - skomentował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

NIK skontroluje Ministerstwo Zdrowia? "Cała sprawa respiratorów to mętna woda" Marian Banaś kontra Łukasz Szumowski. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą, by Najwyższa Izba... Zawiadomienie złożyli Michał Szczerba i Dariusz Joński, dwaj posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy od miesięcy zajmują się zakupami i działalnością Ministerstwa Zdrowia w czasie pandemii - od zakupu niespełniających norm maseczek od znajomego ministra zdrowia przez przyłbice kupowane od właściciela straganu pod Gubałówką po zakup respiratorów od byłego handlarza bronią, czym zainteresowali prokuraturę.

- Jeśli nawet któryś z prokuratorów będzie chciał "skręcić" tę sprawę, to chcę powiedzieć, że póki jesteśmy, to zrobimy wszystko, jeśli nie w tej, to w kolejnej kadencji, aby komisja śledcza tę sprawę wyjaśniła - obiecał poseł Dariusz Joński.

Historia przelewów

W kwietniu mała firma E&K z Lublina, należąca do byłego handlarza bronią, zaoferowała rządowi respiratory. Po negocjacjach i budzących zaskoczenie fakturach proforma, na kwoty dwukrotnie wyższe od planowanych, ministerstwo ostatecznie wpłaciło 35 milionów euro za 1241 respiratorów.

Firma dostarczyła dwieście sztuk za około 9 milionów euro. Reszty sprzętu nie ma i nie będzie, umowę rozwiązano. Firma zwróciła do budżetu ponad 14 milionów euro, spłaca też - jak słyszymy - odsetki karne, ale reszty pieniędzy - to ponad 13 milionów euro plus 3 miliony euro kary - dotąd nie przelała.

- Firma, ze względu na działania i współpracę z kontrahentami z zagranicy, wskazała nam, że zwróci całość pieniędzy, natomiast nie jest to możliwe w tym momencie - poinformował wiceminister Janusz Cieszyński.

- Jak zadałem pytanie wiceministrowi zdrowia, to powiedział: nie śpię, nie jem i czekam, że wpłynie. To już tak czekamy kolejny miesiąc - skomentował poseł Dariusz Joński.

Wiceminister Cieszyński przekonuje, że od odpowiedzialności się nie uchyla, bo to on umowy podpisywał, ale - właśnie zasłaniając się ich poufnością - nie udzielił odpowiedzi na pytanie, do kiedy firma z Lublina ma zwrócić pieniądze.

- Jak respiratorów nie było, tak nie ma. Jak pieniędzy nie było, tak nie ma, a dobre samopoczucie pana ministra i jego współpracowników nie opuszcza. To jest po prostu skandal - ocenił poseł PSL i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Nowych respiratorów na razie kupować resort zdrowia nie zamierza. Słyszymy, że nie ma gdzie ich kupić, a w ogóle to nie ma takiej potrzeby.

Autor: Paweł Płuska / Źródło: Fakty TVN