"Tylko niech mi pani nie mówi, że mam się stawić". 35 przeszczepów płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca

Śląskie Centrum Chorób Serca kończy 2019 rok z rekordowym bilansem 35 przeszczepów płuc, czyli o 30 procent większym niż przed rokiem. To świetny wynik, na poziomie europejskich placówek. Kluczem do sukcesu była ekipa specjalistów, którzy wciąż są głodni medycznych wyzwań.

Klucz do sukcesu

Od "wyjęcia" do wszczepienia. W cztery godziny nowe serce 34 razy w mijającym roku wojskowe samoloty transportowe wzbijały się w powietrze, by przewieźć... Mariusz Kaczyński ze Świeradowa-Zdroju właśnie rozpoczyna nowe życie, bo dostał nowe płuca. Od teraz w każde Boże Narodzenie będzie obchodził swoje nowe urodziny.

- Przeszczepienie nastąpiło w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Także trzeba było zmobilizować całą ekipę, oderwać niektórych od stołów świątecznych - opowiada doktor habilitowany Marek Ochman, kierownik programu transplantacji płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Sam pacjent też został oderwany od świątecznego stołu. - Siedziałem w domu, spokojnie piłem winko, a tu pani dzwoni z Poltransplantu. "Tylko niech pani mi nie mówi, że mam się dziś stawić". Ona mówi, że tak - wspomina pan Mariusz Kaczyński.

Chory ma mukowiscydozę, więc przeszczep był wyjątkowo trudny.

- Już wiedzieliśmy, z czym możemy się spotkać. Wiedzieliśmy, że będą zrosty śródoperacyjne. Wiedzieliśmy, że będę duże tętnice oskrzelowe. Wiedzieliśmy, że może spotkać nas większe krwawienie śródoperacyjne, ale wszystko udało się planowo przeprowadzić - mówi doktor Remigiusz Antończyk, kardiochirurg ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

"Chcielibyśmy utrzymać ten standard"

Przeszedł równoczesny przeszczep płuc i wątroby. "Kondycja wróciła, mogę chodzić" Równoczesny przeszczep płuc i wątroby. Skomplikowana operacja o wysokim stopniu trudności i... W 2019 roku w Zabrzu nowe płuca dostało aż 35 pacjentów. To absolutny rekord Polski. To oznacza, że w Śląskim Centrum Chorób Serca liczba przeszczepów płuc w 2019 roku, w porównaniu do 2018, wzrosła aż o 30 procent.

Na ten bardzo dobry europejski wynik zapracowało całe pokolenie lekarzy z profesorem Marianem Zembalą na czele, który wykonał tam kilkanaście lat temu pierwsze przeszczepy pojedynczych płuc.

- W transplantacji płuca zaczynamy. Ten chory jest takim pozytywnym przykładem, że można, że warto, że trzeba - mówił w 2003 roku profesor Marian Zembala, kardiochirurg.

W 2019 roku w Zabrzu lekarze wykonali 69 przeszczepów serca.

- Chcielibyśmy utrzymać ten standard, który mamy, tan zabrzański, dobry standard. Nie tylko medyczny, ale i pielęgniarski - zapewnia doktor habilitowany Michał Zembala, kardiochirurg ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. Dodaje on również, że celem jest stałe i delikatne poprawianie tego standardu.

Jeszcze nie tak dawno pacjenci ze zniszczonymi przez mukowiscydozę płucami i poważnymi uszkodzeniami serca nie mieli szans na przeżycie. Teraz wracają do zdrowia.

- Chciałbym jak najszybciej wyjść do domu i, jak to się mówi, zacząć żyć - tłumaczy pan Mariusz Kaczyński.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN