Po dyżurze w karetce rusza do akcji motoambulansem. "Jak coś się dzieje, to ja jestem"

Lepiej mieć żywą córkę niż martwego syna - mówią rodzice osób transpłciowych i niebinarnych. Bo kiedy dziecko dusi się we własnej płci, to przede wszystkim potrzebuje wsparcia. Motornicza, nauczycielka, rolnik i górnik opowiedzieli Piotrowi Jaconiowi, jak to jest mieć transpłciowe dziecko. Cały reportaż "Czarno na białym" we wtorek w o godzinie 20:30 w TVN24.

»