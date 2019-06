"Historia himalaizmu nie zna takiego przypadku". Legia Honorowa dla ratowników z Nanga Parbat

Ruszyli na pomoc uwięzionym na Nanga Parbat. Prezydent odznaczył himalaistów O ich odwadze i poświęceniu mówił niemal cały świat. I niemal cały świat wstrzymał oddech, kiedy... To była jedna z najbardziej spektakularnych akcji ratunkowych w historii światowego himalaizmu. W 2018 roku Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor i Piotr Tomala uratowali Elisabeth Revol, która utknęła podczas schodzenia z ośmiotysięcznika Nanga Parbat. Teraz otrzymają Order Narodowy Legii Honorowej. Najwyższe francuskie odznaczenie, nadawane wybitnym i zasłużonym osobistościom.

- To dla mnie jakiś kosmos. Tak naprawdę ja żyję w troszkę innym świecie. Świecie gór - mówi Piotr Tomala, himalaista i uczestnik akcji ratunkowej na Nanga Parbat.

- Przez ostatni rok zostaliśmy wielokrotnie wyróżnieni i te emocje, które się z tym wiążą, są bardzo duże - opowiada Jarosław Botor, himalaista, który również uczestniczył w akcji ratunkowej na Nanga Parbat.

W styczniu 2018 roku świat obiegła wiadomość: czwórka polskich himalaistów przerywa zdobywanie szczytu K2 i rusza z ekstremalnie niebezpieczną misją ratunkową. Tomasz Mackiewicz i Elizabeth Revol potrzebują pomocy. Właśnie zdobyli Nanga Parbat i utknęli przy schodzeniu.

- Z takim narażeniem życia, tak brawurowa akcja, na takiej górze, w takich warunkach. Właściwie historia himalaizmu światowego nie zna takiego przypadku - tłumaczy Bogusław Magrel z Polskiego Klubu Alpejskiego.

Zachwyt płynący ze świata

Niesamowita Elisabeth Revol. W dwa dni zdobyła dwa ośmiotysięczniki Himalaistka Elisabeth Revol w ciągu dwóch dni zdobyła Mount Everest i Lhotse - poinformował... W niespotykanym tempie, w środku nocy, po pionowej niemal ścianie. Bielecki i Urubko w kilka godzin docierają do wyczerpanej Revol, gdy Botor i Tomala zabezpieczają tyły. Brawurowa i ekspresowa akcja zachwyciła świat.

- Wyczyn po prostu niesamowity - mówił w styczniu 2018 roku Michel Viatteau, korespondent Agence France Presse w Polsce.

- Ryzykowanie własnego życia dla ratowania czyjegoś życia, to jest coś naprawdę niesamowitego - tłumaczył również w 2018 Daniele Mardi, włoski himalaista.

Pomogła polska dyplomacja, pakistańscy piloci śmigłowca i wielu innych ludzi na dole. Himalaiści wspięli się na wyżyny. Ryzykowali powodzenie własnej wyprawy i swoje życie.

- Dla nas to coś normalnego, coś, co w górach się dzieje, że kiedy potrzebuje ktoś pomocy, to my po prostu idziemy z tą pomocą - zapewnia Piotr Tomala.

Duch wspinaczki w niej nie umarł

Elizabeth Revol miała poważne odmrożenia i nie mogła się poruszać o własnych siłach.

- Chciałabym wszystkim podziękować, całej ekipie. To był wspaniały pokaz solidarności, to był piękny gest - mówiła w styczniu 2018 roku uratowana Elizabeth Revol.

Dziś Elizabeth Revol ma się dobrze.

- Udało jej się w tym roku wejść na Everest i dzień później na Lhotse, czyli cały czas jakby ten duch wspinaczki w niej tkwi - zauważa Jarosław Botor.

Na Nanga Parbat został Tomasz Mackiewicz. Jego nie udało się uratować.

