03 grudnia 2019, 19:13

Tajemnicze listy

Robi wiele, by listy nie zostały ujawnione. Pytania o poparcie dla sędziego Nawackiego

Kancelaria Sejmu nie wysłała do Sądu Okręgowego w Olsztynie list poparcia kandydatów do nowej KRS. Natomiast zwraca się o uchylenie nakazu, ale sąd na razie nie ma możliwości wydania decyzji. Akta sprawy przejął rzecznik dyscyplinarny. Sędzia Paweł Juszczyszyn, który zażądał ujawnienia list poparcia do nowej KRS został zawieszony na miesiąc od orzekania przez swojego szefa - sędziego Macieja Nawackiego.