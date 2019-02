Sprawa Stefana W. Psychiatrzy: zbyt łatwo rzucono, że to chory człowiek

O przypadek Stefana W. pyta psychiatrów Marek Nowicki. I słyszy dramatyczny apel - nie stawiajcie znaku równości między chorobą a zbrodnią. Między stanem psychicznym a agresją. Zbyt łatwo i szybko rzucono, że to chory człowiek. Nie ma opinii biegłych. Jest za to strach pacjentów, że będą traktowani jak potencjalni przestępcy.

- Zostanie on poddany badaniom przez dwóch biegłych lekarzy psychiatrów - informował 14 stycznia Krzysztof Sierak, zastępca Prokuratora Generalnego.

Problem polega na tym, że zbrodnia z chorobą psychiczną ma niewiele wspólnego.

- Istnienie zaburzeń psychicznych nie jest związane z większym ryzykiem popełnienia czynów zabronionych - uważa profesor Piotr Gałecki, krajowy konsultant do spraw psychiatrii.

Po prostu chorzy psychicznie nie dokonują częściej przestępstw niż zdrowi psychicznie.

- My wiemy doskonale, że przestępczość wśród pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiczne, a szczególnie na psychozy, jest taka sama, jak w ogólnej populacji - twierdzi profesor Marek Jarema, psychiatra z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

"Dyskryminacja leczących się psychiatrycznie"

Psychiatra Katarzyna Krzyżanowska-Zbucka tłumaczy, że jej pacjenci martwią się, że zostanie postawiony znak równości pomiędzy osobą chorą psychicznie i zabójcą.

Jednak premier tydzień po oświadczeniu środowiska psychiatrów i jeszcze przed zbadaniem nożownika publicznie sugerował związek zabójstwa z chorobą psychiczną. Jeszcze gorzej było w Sejmie. Na sali plenarnej Stefan W. wielokrotnie określany był jako "szaleniec", "pomyleniec", "osoba niezrównoważona".

To dyskryminuje wszystkich, którzy leczą się psychiatrycznie. Kiedyś z takiego leczenia musiała też skorzystać pani Ewa Piskorska.

Usprawiedliwianie samych siebie

Biegli dopiero zbadają czy w momencie dokonania zabójstwa Stefan W. był poczytalny. Nawet stwierdzona choroba psychiczna nie musi mieć wpływu na dokonaną zbrodnię. Mówienie o psychicznie chorym zabójcy przed zakończeniem śledztwa to znane nauce zjawisko usprawiedliwiania się i wypierania innych motywów.

- Jeśli ktoś dokonał jakiegoś drastycznego czynu, to znajdźmy mu jakiś element, który odróżnia go od nas wszystkich i wtedy my jesteśmy usprawiedliwieni, my byśmy nie mogli dokonać tego czynu, bo zrobiła to osoba, która czymś się od nas odróżnia - wyjaśnia profesor Piotr Gałecki.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN