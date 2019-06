Spójny blok czy szeroka koalicja? Przedwyborcze dyskusje na lewicy

W taki upał brak wody to prawdziwy koszmar. Przeżywają go od kilku dni mieszkańcy Skierniewic. W kranach było sucho, bo nie działały trzy miejskie studnie. Prezydent miasta zwołał sztab kryzysowy. Władze informują, że "w chwili obecnej zapewniony jest dostęp do bieżącej wody we wszystkich rejonach miasta", jednak wciąż apelują o ograniczenie zużycia wody.

