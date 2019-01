"Powrót granicy w końcu doprowadzi do wybuchu przemocy". Rosną obawy mieszkańców

Pytania o Brexit i jego konsekwencje. Twardy rozwód z Unią może oznaczać twardą granicę między Irlandią a Irlandią Północną. Powrót wojska i kontroli - to jedno. Powrót dawnych demonów i rozpalenie dawnego konfliktu - to drugie.

Od lat nie zwracali na nią uwagi, teraz na granicy między Irlandiami protestują.

- Mieszkałam tu w czasie walk. Nie chcę znów oglądać granic i murów, młodzi też nie powinni. To było absolutnie straszne. Powrót granicy w końcu doprowadzi do wybuchu przemocy - mówi Marilyn Murphy.

Do brexitu zostały dwa miesiące i trzy dni, a jedynym co on oznacza dla obywateli są rosnące każdego dnia obawy. W niewielkim Pettigo mieszkańcy martwią się przede wszystkim o to, jak powrót granicy utrudniłby im życie.

- Ludzie z Pettigo pracują za granicą, więc będą dwa razy dziennie kursowali przez granicę kraju do pracy, czyli będą wyjeżdżali dwie godziny wcześniej - mówi Krzysztof, Polak od 11 lat mieszkający w Pettigo.

Strach przed wrogością

Starsi od pana Krzysztofa bardziej boją się, że wróci przemoc. Walki między republikanami a unionistami i brytyjską armią trwały ponad ćwierć wieku. Konflikt etniczno-nacjonalistyczny i polityczno-religijny kosztował życie ponad 3,5 tysiąca ludzi. Kiedy tydzień temu w Londonderry eksplodował samochód pułapka - ożyły stare demony.

- Mężczyzna z północnej strony mostu - on jest innego wyznania niż my - i raz był zbombardowany. Wszystkie okna w mojej sypialni wyleciały - to cud, że moja córka, która tam stała, przeżyła - mówi Braed Britton, współwłaścicielka pubu po południowej stronie granicy.

Jeszcze 40 lat temu, gdy zaczynało się już robić szaro, zamykana była granica przebiegająca przez środek mostu. Jeśli któryś z mieszkańców Pettigo utknął po niewłaściwej stronie, czyli w Republice Irlandii albo w Zjednoczonym Królestwie - noc spędzić musiał w nieswoim kraju.

Powrót granicy?

Przez brexit 600 mieszkańców miasteczka na łączący dotąd dwie Irlandię mostek znów zaczyna patrzeć jak na granicę, która ich wcześniej dzieliła.

- Nikt nie chce żeby wróciły kłopoty. Ktoś będzie musiał w końcu na coś się zdecydować, ale to nie od nas zależy - mówi Michael, mieszkaniec Pettigo.

- Dla nas to nie do wyobrażenia, że znów może być strzeżona granica z zasiekami na tym moście - mówi Laurence La Flynn, proboszcz rzymsko-katolickiej parafii Pettigo.

Pozostałości tamtych czasów wciąż tu są - jak np. posterunek celników, którzy pilnowali co i kto przez granice przynosi.

- Widzieli faceta, który chodził po prostu z taczką. Przecież taczka to nic złego, prawda? Tak sobie spacerował z taczką, aż któregoś dnia go zapytali - o co chodzi? To za każdym razem była inna taczka. On szmuglował te taczki przez granicę - opowiada pan Krzysztof.

Ta anegdota dzisiaj bawi. Ale przy obawach o przyszłość nabiera gorzkiego znaczenia.

Autor: Maciej Woroch / Źródło: Fakty TVN