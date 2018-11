"To było obłędne"! Pacjent z urazem rdzenia wstał z wózka

Mały krok dla Davida Mzee, to wielki krok dla cierpiących z powodu urazu rdzenia kręgowego. Pacjent szpitala w Lozannie nie sądził, że kiedykolwiek będzie chodził. - Trzy kroki bez użycia mojej głowy. To było obłędne. Dotąd niewykonalne - twierdzi David Mzee. Ratunkiem dla niego okazał się stymulator. Efekty zawdzięcza pracom szwajcarskich naukowców, a ci dają nadzieję milionom sparaliżowanych ludzi, którzy są uwięzieni we własnych ciałach i nie wstają z inwalidzkich wózków.

Naukowcy ze Szwajcarii postawili na elektryczną stymulację rdzenia kręgowego. Wszczepiają implant z elektrodami w odcinku, który odpowiada za ruch mięśni nóg. Jest on pobudzany impulsami elektrycznymi. - Stymulujemy odpowiedni odcinek w odstępach czasowych, które są zsynchronizowane z sygnałem płynącym z mózgu - tłumaczy profesor Grégoire Courtine ze szpitala w Lozannie.

Nadzwyczajny wysiłek i nadzwyczajne rezultaty

Pacjenci samodzielnie stawiają kroki. Pomaga w tym zegarek, który synchronizuje impulsy elektryczne z tymi płynącymi z mózgu. Bartosz Siedlecki uległ wypadkowi na początku roku. Z wielką nadzieją patrzy na publikowane osiągnięcia zespołu w Lozannie.

- Jeżeli są już takie badania i one mają już jakiś pozytywny efekt, to prędzej czy później tego typu elektrostymulator będzie dostępny - mówi pan Bartosz.

Oprócz stymulacji konieczny jest też długi i trudny trening.

- Po roku mogłem się już trochę ruszać. Szukałem zwiększenia zakresu tego ruchu - tłumaczy Sebastian, uczestnik badania.

- Trzeba znaleźć równowagę i przeć do przodu. Uruchamiać odpowiedni mięsień w odpowiednim czasie - twierdzi David Mzee.

Wysiłek pacjentów i lekarzy daje nadzwyczajne rezultaty. Nawet po wyłączeniu stymulatora pacjent wciąż może chodzić i panować nad ciałem.

- Ogromne wrażenie sprawiły na mnie pierwsze kroki naszych pacjentów. Bez elektrostymulacji - mówi profesor Jocelyne Bloch ze szpitala w Lozannie.

Zaangażowanie tysięcy ludzi

- Nieuleczalne rzeczy zaczynają być uleczalne - zauważa Jerzy Skarżyński, ambasador biegu "Wings for life world run".

Dzieje się tak dzięki zaangażowaniu tysięcy ludzi. Wings for life to organizowany na całym świecie bieg, który jest nie tylko widowiskiem sportowym, ale i sposobem na zebranie funduszy na badania. Właśnie te badania z Lozanny, które pomogą sparaliżowanym. - Myślę, że będzie na tyle powszechna (metoda przyp. red.), że wszyscy wstaną z tych wózków inwalidzkich. To jest szok - uważa Jerzy Skarżyński.

Może nie od razu, może nie wszyscy, ale wielu może mieć dziś nadzieję, że wstanie i zrobi pierwszy krok.

Autor: Renata Kijowska / Źródło: Fakty TVN