Polecenia dla prokuratorów w sprawie sędziów. "PiS postanowił rozpocząć batalię ostateczną"

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski polecił wszystkim prokuratorom w Polsce, żeby wnioskowali o wyłączenie ze składów orzekających sędziów "podważających status innych sędziów". To realizacja założeń PiS-owskiego projektu ustawy w sprawie zmian w sądownictwie, chociaż nie został on jeszcze uchwalony przez żadną izbę parlamentu. Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej i były premier Donald Tusk mówi, że prokuratorzy, którzy nie chcą być zależni od władzy, przychodzą do niego po wsparcie.

Premier: żadne poważne państwo nie może pozwolić na chaos w sądownictwie Jakie poważne państwo, na przykład Zachodniej Europy mogłoby sobie pozwolić na to, że jedni... Prokurator krajowy polecił prokuratorom składanie wniosków o wyłączenie ze składów orzekających sędziów podważających status innych sędziów oraz podjęcie innych działań procesowych.

Ponadto prokurator krajowy zobowiązał prokuratorów do informowania o tych zdarzeniach właściwego prokuratora regionalnego, który winien niezwłocznie powiadomić Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych - informuje Prokuratura Krajowa.

Z takim poleceniem musi się zmierzyć teraz każdy polski prokurator.

"My się dzisiaj czujemy jak ścigani"

- Prokuratura podporządkowana światu polityki to nie jest dobra droga. To się zawsze źle kończy - komentuje Dariusz Korneluk ze Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia".

- Po to, żeby przykrywać swoje afery, dzisiaj do swoich funkcjonariuszy mówi się jasno: "macie zapolować na sędziów". Przecież to jest polowanie na współobywateli - ocenia polecenie prokuratora krajowego poseł PO Cezary Tomczyk.

Prokurator Ewa Bialik, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, nie miała we wtorek czasu, by przybliżyć "Faktom" TVN to polecenie prokuratora krajowego. Podobnie jak jej przełożeni.

- My się dzisiaj czujemy jak ścigani - twierdzi sędzia Waldemar Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie i wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis".

Komentarz Donalda Tuska

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro i prokurator krajowy Bogdan Święczkowski nie uznali we wtorek za stosowne, by wytłumaczyć obywatelom polecenie dla prokuratorów dotyczące sędziów. Zbigniew Ziobro nie pojawił się też na wtorkowym posiedzeniu rządu.

Gersdorf apeluje o "zaniechanie nienawiści do sędziów i sądów" Nie żyjemy i nie chcemy żyć w państwie autorytarnym. Apeluję, aby zaprzestać kampanii lżenia i... - PiS postanowił rozpocząć taką batalię ostateczną przeciwko polskiemu sądownictwu i to jest ten moment, kiedy bezwzględnie trzeba stanąć w obronie niezależnego polskiego sądownictwa, bo naprawdę skończy się bardzo źle - twierdzi przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk.

- Rozmawiałem także z polskimi prokuratorami, którzy prosili o wsparcie, o pomoc, bo też nie chcą być zależni od tej złej i bardzo cynicznej machiny - dodaje Donald Tusk.

Komentarze polityków PiS

- Tak jak ja nie mogę stanąć przed państwem i ogłosić się Marszałkiem Koronnym czy Hetmanem Wielkim Polnym, tak samo sędzia nie może się ogłosić osobą, która decyduje, kto jest sędzią - przekonuje wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

- To nie jest kwestia bata, tylko mamy w naszym kraju dość jasne zasady - twierdzi poseł PiS Radosław Fogiel.

- To nie jest tak, że to, co powiedzą prawnicy, nawet w formie swoich orzeczeń, to są jakieś kwestie święte i niepodważalne - mówi senator PiS Marek Pęk.

Ślubowanie prokuratorskie mówi o tym, ze każdy prokurator ma wiernie służyć Rzeczypospolitej, stać na straży prawa i strzec praworządności.

Autor: Jakub Sobieniowski / Źródło: Fakty TVN