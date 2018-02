Nowoczesna chce uruchomić program "250 plus". PiS: słaba oferta

Zaczyna się przedwyborcza licytacja - kto da więcej i komu. Nowoczesna chce dać obywatelom mniej, ale za to na każde dziecko. Program "250 plus" ma być tańszy i bardziej sprawiedliwy niż "500 plus".

- Większość rodzin z jednym dzieckiem w ogóle nie jest objęte programem 500 plus. W naszym przypadku dostanie 250 złotych do osiemnastego roku życia - oświadczyła Katarzyna Lubnauer w programie "Jeden na Jeden" w TVN24. Przewodnicząca Nowoczesnej została spytana również o to, co w sytuacji, gdy w rodzinie jest dwoje dzieci. - Z dwójką dzieci dostaje po 250 złotych na każde dziecko - zaznaczyła.

Bo co prawda 250 złotych to nie 500, ale za to na każde dziecko - czyli także pierwsze. Gdy przynajmniej jeden rodzic pracuje.

- Nie może być tak, że ci, którzy decydują się tylko na pierwsze dziecko, nie dostają żadnego wsparcia - podkreśliła Joanna Scheuring-Wielgus.

Co na to Prawo i Sprawiedliwość? - Kiepska propozycja, słaba oferta, nie do końca przemyślana - oceniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

- To znaczy chcą zabrać polowe tego co my daliśmy? - pyta Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

Lubnauer: 250 złotych na każde dziecko. Program objąłby 97 procent dzieci Chcemy zreformować, a nie zlikwidować program Rodzina 500 Plus - zapowiedziała w internetowej części programu "Jeden na jeden" szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Wyjaśniła, że rodziny otrzymywałyby po 250 złotych na każde dziecko - od jego... 7 miliardów oszczędności?



Projekt Nowoczesnej zakłada, że ci najbiedniejsi - którzy teraz dostają 500 na pierwsze dziecko - straciliby połowę. Tym z dwójką dzieci - wyszłoby tyle samo, chyba, ze należą do tych z najniższymi zarobkami, bo wtedy stracą. Ci z trójka i więcej dzieci byliby stratni tak czy inaczej.

- Program da oszczędności rzędu siedmiu miliardów złotych - przekonywał Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej. Spytany o to, czy znaczy to, że będzie siedem miliardów mniej dla ludzi, zaprzecza. - Nie, bo uważamy, ze te siedem miliardów będzie zaoszczędzone przez to, że wprowadzamy pewne bariery finansowe - zaznaczył.

Program byłby ograniczony dla rodzin z dochodami powyżej dwóch tysięcy złotych na jednego członka rodziny. Platforma Obywatelska - mimo deklarowanej współpracy w ramach opozycji - od pomysłu nieco się dystansuje. - Musimy rozmawiać, nie znamy tego projektu. Od wielu miesięcy mówiliśmy, jak chcemy to zrobić. Nowoczesna wychodzi z inną propozycją na mniejszą kwotę, ale kierunkowo idą w naszym kierunku, czyli na wszystkie dzieci - oceniła Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu.

Rozwalić tę klikę! I pięknie, git! Raport z krainy, gdzie wygrywa PiS Alicja uważa, że sądy i banki to jedna klika. Danuta, że elity podorabiały się na lewych interesach. Dariusz, że mamy swoje problemy i nie powinniśmy przyjmować obcych. Cieszą się z 500 plus, godzą , żeby państwo wtrącało się w coraz więcej... Nie gotówka, a odpis

Platforma zapowiadała, że programem 500 plus, a nie 250, zostaną objęte wszystkie dzieci, także te pierwsze. Oznaczałoby to, że program nie kosztowałby, tak jak w tym roku około 24,5 miliarda, a kilkanaście miliardów więcej. W pomyśle Nowoczesnej jest jeszcze jeden drobny haczyk. - To będzie odpis podatku, nie gotówka - poinformował Meysztowicz.

To zmienia postać rzeczy, a sam program w ogóle nie jest nowy. - Nowoczesna proponuje trzy tysiące złotych na dziecko, trzy tysiące na pierwsze, trzy tysiące na drugie i trzy tysiące na trzecie - mówił w maju 2017 roku Ryszard Petru, ówczesny lider partii.

Trzy tysiące rocznie, czyli właśnie 250 złotych miesięcznie odpisu podatkowego. Jak komentuje to PiS? - Niech najpierw wygrają wybory - mówił Marek Suski.

Te parlamentarne odbędą się dopiero w 2019 roku.

Autor: Maciej Knapik / Źródło: Fakty TVN