20 czerwca 2022, 19:06

Resort zdrowia wydłuża program "Profilaktyka 40 plus". Do tej pory skorzystało jedynie trzy procent uprawnionych

Do końca roku w ramach programu "Profilaktyka 40 plus" można jeszcze wykonać za darmo podstawowe badania medyczne. Dotąd z akcji skorzystało 600 tysięcy osób - to jednak za mało, dlatego resort zdrowia przedłuża termin badań. Ponadto zapowiada premie dla gabinetów POZ oraz loterię dla uczestników badań.