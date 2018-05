Proboszcz sprzedał ruiny kościoła, cmentarz i plebanię. Parafianie się zbuntowali

Niewiele zostało z kościoła we wsi Dziewierzewo, który spłonął podczas ostatniej wojny. Jednak w środku zostały krypty ludzi, którzy ufundowali dobra parafialne. Wszystko zostało sprzedane.



- Żeby groby darczyńców sprzedawać? Gdzie tu jest ksiądz, gdzie tu jest biskup, gdzie tu jest wiara? - pyta pan Stefan Mróz. - Chodzimy, spowiadamy się, klęczymy, a ksiądz kłamie - dodaje Piotr Hawro.



Parafianie mają pretensje, że odbyło się bez ich zgody. Długo też nie było wiadomo, za ile zostały sprzedane grunty. Teraz proboszcz przyznaje, że za grunty dostanie 2 miliony złotych.



By spieniężyć cmentarz i ruiny kościoła, ksiądz przekształcił teren w działkę rekreacyjno-wypoczynkową.



- Tam jest grób księdza Szymańskiego, który 55 lat poświęcił tej parafii, w najgorszych czasach. W czasach zaborów, podczas pierwszej wojny światowej. On jednoczył te ziemie - podkreśla parafianin Artur Dalke.

"To jest bardzo zły człowiek"

Parafianie dostali propozycje, że mogą kupić spokój zmarłym. Jak dodają, "w sposób komercyjny". Napisali więc do papieża i poszli do biskupa. Ich racji nikt nie zrozumiał, nawet Watykan.



Więc się zbuntowali. - Może i predyspozycje na księdza ma, ale to jest bardzo zły człowiek. Pierwszą rzecz, jaką powiedział to to, że mnie nie pochowa - mówi Jurand Świerk.



Będą szukać sprawiedliwości w sądach. Wierni chcą sprzedaż unieważnić twierdząc, że naruszono ich dobra osobiste. - Jak można czyjąś własność sprzedać? - pyta jeden z parafian. - Znikną pieniądze, zniknie plebania, będzie pozamiatane - dodaje drugi.





