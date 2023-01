Prawo zostanie zmienione dla Kaczyńskiego? "To ma coraz mniej wspólnego z demokracją"

Prawo w Polsce zmieniane jest pod jednego obywatela. Lex Kaczyński - nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego - to kolejny przykład prywatyzacji prawa, jak tłumaczą politycy opozycji. Wszystko po to, żeby Jarosław Kaczyński nie poniósł wysokich konsekwencji finansowych nieopublikowania przeprosin dla Radosława Sikorskiego.

W myśl uchwalonej przez Sejm ustawy nieopublikowane przeprosimy za kłamstwo czy zniesławienie wylądują w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pomiędzy sprawozdaniami finansowymi czy rejestrami sądowymi spółek. - To jest zmiana prawa, która wynika z tego, żeby nie kneblować ust politykom wszystkich opcji politycznych - przekonuje Piotr Kaleta, poseł PiS.

Zmiana Kodeksu postępowania cywilnego na korzyść Kaczyńskiego? "Tu nie ma przypadku" Forsowana przez rządzących nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza między innymi... Jeśli ktoś będzie uchylał się od publikacji przeprosin, może dostać też grzywnę do piętnastu tysięcy złotych i sprawa będzie zakończona. To może rozzuchwalić oszczerców - mówią prawnicy. - Każdy zniesławiający policzy sobie, że to już nie jest kilkaset tysięcy, a być może milion lub areszt, tylko to jest najwyżej 15 tysięcy złotych - wyjaśnia adwokat profesor Maciej Gutowski.

Kaczyński kontra Sikorski

- Czy była taka potrzeba społeczna? Nie. Była potrzeba pana Kaczyńskiego, żeby po prostu uniknąć odpowiedzialności za swoje działanie - twierdzi Jacek Dubois, adwokat i pełnomocnik Radosława Sikorskiego.

Nowe przepisy mają dotyczyć także starych, a niezakończonych spraw. W tym sprawy Sikorski przeciw Kaczyńskiemu, który został przez prezesa PiS nazwany "zdrajcą dyplomatycznym". Prezes przegrał z Radosławem Sikorskim proces, ale nie przeprosił przez ponad dwa lata. W końcu sąd orzekł, że Sikorski może opublikować przeprosiny w imieniu Kaczyńskiego i na poczet kosztów tej publikacji Kaczyński ma zapłacić Sikorskiemu ponad siedemset tysięcy złotych.

Sam Sikorski uznał, że to horrendalnie dużo, i stwierdził, że zadowoli go, jeśli Kaczyński wpłaci pięćdziesiąt tysięcy złotych na siły zbrojne Ukrainy.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, przeprosin Sikorski się nie doczeka. Chyba, że je sobie wyszuka wśród tysięcy rejestrów gospodarczych. - To jest przykład prywatyzowania prawa - zauważa Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy. - Niedobrze, że robi się prawo pod jednego człowieka - zgadza się posłanka Polski 2050 Joanna Mucha.

To nie jest jedyny przykład prywatyzacji prawa przez PiS. - W 2016 roku PiS przyjął przepisy, które pozwoliły wyciągnąć Obajtka z sądu, z ławy oskarżonych, a potem umorzyć postępowanie - przypomina Borys Budka, wiceprzewodniczący PO.

Tuż przed świętami Jarosław Kaczyński skarżył się w mediach, że będzie musiał sprzedać dom, żeby zapłacić Sikorskiemu. Po Nowym Roku projekt nowego prawa ruszył z kopyta i jeszcze w styczniu został uchwalony przez Sejm. - Coraz mniej ma to wspólnego z demokracją - mówi Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL. Teraz ustaw

Autor: Maciej Knapik / Źródło: Fakty TVN