Rekonstrukcja w rządzie i "nowa energia" do działań. Ustalenia wyjazdowego posiedzenia klubu PiS

Ryszard Terlecki to pierwszy bohater jedynego tak ostrego politycznie wystąpienia, które wybrzmiało w czwartek na zamkniętym posiedzeniu klubu PiS. Drugim bohaterem był Jarosław Gowin. Szef klubu PiS wystąpił przed prezesem PiS-u. Powitał posłów i dziękując za kampanię wytknął nielojalność koalicjantowi.

Terlecki miał powiedzieć, że gdyby nie oni, to wybory odbyłyby się w maju, a prezydent wygrałby w pierwsze turze. Sala miała zareagować buczeniem. Tu dwie ciekawe uwagi. Po pierwsze - Jarosław Gowin publicznie nie zareagował. Po drugie - gdy mikrofon przejął Jarosław Kaczyński, to miał powiedzieć, że w kwestii zmiany daty wyborów sprawa była bardziej skomplikowana.

- Zaoszczędzilibyśmy dwa miesiące ciężkiej pracy, dużych wydatków, dużego napięcia politycznego - uważa Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu.

- To wielkie osiągnięcie. Wspólne osiągnięcie, w bardzo trudnym czasie, Zjednoczonej Prawicy odbieramy jako powód do dumy i chwały. To, że część polityków Prawa i Sprawiedliwości tego być może dzisiaj jeszcze nie rozumie, myślę że jest kwestią czasu - przekonuje Michał Wypij z KP PiS, Porozumienia.

Odtwarzaj Wideo: Fakty TVN 06.08.2020 | Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS Nazwisko "Gowin", jak wynika z nieoficjalnych informacji ekipy "Faktów" TVN, wróciło w kontekście rekonstrukcji rządu.

- Ja myślę, że formuła współpracy w koalicji będzie taka, że szefowie partii koalicyjnych w rządzie będą - uważa Bortniczuk.

Negocjacje będą dotyczyły tego, które ministerstwa ostatecznie uda się połączyć, ilu ministrów dostanie każda ze stron i czy umowa koalicyjna, która obecnie gwarantuje Ziobrze i Gowinowi po dwa resorty, będzie wymagała zmiany.

- Jest plan dwunastu (ministerstw - przyp. red.). Zobaczymy, czy się go uda zrealizować, ale w każdym razie poważne ograniczenie ilości ministerstw - zapowiada Ryszard Terlecki.

Nowa energia do działań

- Dominującym, największym ugrupowaniem jest Prawo i Sprawiedliwość, ale bez żadnego z naszych ugrupowań nie ma większości. W związku z tym naszym zadaniem jest się porozumieć. Do tej pory bardzo dobrze żeśmy się porozumiewali, ale to wymaga rozmów. Przed nami są jeszcze rozmowy - wyjaśnia Zbigniew Ziobro i dodaje, że najpierw trzeba się skupić na kwestiach programowych, a potem na organizacyjnych i personalnych.

Poseł Janusz Kowalski dodał wpis o "jesiennej ofensywie", "zimowej dogrywce" i "repolonizacji". Foto: Twitter (@JKowalski_posel) Tweet Janusza Kowalskiego

O zmianach dotyczących mediów i dalszych zmianach w sądownictwie mówił w czwartek prezes PiS-u. Wszystko pod hasłem "jak nie teraz, to kiedy", i że "to nie będzie czas ciepłej wody w kranie".

- Wakacje będą krótkie i że po wakacjach ruszamy z nową energią do działań - opowiada Ryszard Terlecki.

Swój najważniejszy kongres od lat PiS zaplanował na początek listopada.

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN