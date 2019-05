Molestowanie objęte tajemnicą zawodową. Poznańska kuria nie chce udostępnić materiałów

"Jest nam wstyd". Duchowni biją się w piersi Biskupi - przynajmniej niektórzy - biją się w piersi, ale na razie to tylko słowa, które padają... W parafii świętego Floriana w Chodzieży, w Wielkopolsce, Szymon Bączkowski prawie 20 lat temu był ministrantem i jednocześnie ofiarą swojego opiekuna, księdza wikarego Krzysztofa. Duchowny molestował go przez wiele lat. Nigdy nie odpowiedział za to przed sądem.

- Chociaż już ten sprawca nie jest już w ich kręgu, to tak czy tak, ciągle go chronią - mówi Szymon Bączkowski, ofiara molestowania.

Ofiara księdza krytykuje postawę Kościoła, bo prokurator wszczął śledztwo w sprawie molestowania przez duchownego, ale ma kłopoty. - Zaszła potrzeba zapoznania się z materiałami postępowania kanonicznego, prowadzonego przez kurię w Poznaniu. Zwrócono się o przesłanie tych materiałów. W odpowiedzi uzyskano informację, iż są one objęte tajemnicą zawodową - informuje Michał Smętowski z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Rzecznik kurii w Poznaniu nie zgodził się na wypowiedź dla "Faktów". W przesłanym oświadczeniu podkreślał, że duchowni zwolnieni z tajemnicy już zeznawali w tej sprawie. Kolejne wezwania z prokuratury kuria traktuje jako naruszenie prawa.

Rzecznik zapewnia, że odmowy ujawnienia tajemnicy zawodowej nie należy traktować jako niechęci do współpracy w śledztwie. - To jest ewidentnie krycie sprawcy. Dlatego, że w aktach przetrzymywanych przez biskupa jest na pewno cała wiedza - mówi Marek Lisiński z fundacji "Nie lękajcie się".

Kościół przeprowadził swoje własne śledztwo w sprawie księdza Krzysztofa. Zrobił to, gdy spowiednik pana Szymona jako pokutę za grzechy wyznaczył mu zgłoszenie sprawy molestowania.

"Księża biskupi wyrazili swój smutek"

"Testem wiarygodności byłyby dymisje biskupów, którzy ukrywali prawdę"

- Kazał siebie dotykać. Ja pamiętam, płakałem wtedy, a w ogóle nie wzruszało go to - opowiada Szymon Bączkowski.

Decyzją Watykanu - duchowny przestał być kapłanem. Poznańska kuria w świeckim śledztwie nie pomaga. Chociaż to właśnie metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki podkreślał, że molestowanie to łamanie prawa.

- Księża biskupi wyrazili swój smutek z powodu cierpienia osób pokrzywdzonych przez niektórych duchownych, przepraszając wszystkich, których dotknął ten grzech i jednocześnie przestępstwo - stwierdził arcybiskup Gądecki.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski zwraca uwagę, że cała sytuacja ma miejsce w Poznaniu, gdzie do dziś ostatecznie nie wyjaśniono sprawy zarzutów o molestowanie seksualne kleryków przez arcybiskupa Paetza, poprzednika arcybiskupa Gądeckiego na stanowisku metropolity. Zdaniem duchownego - tym bardziej kuria powinna zachować się jednoznacznie.

- Jakiekolwiek mówienie, że my jednak wiemy, ale nie powiemy, albo stwarzanie nawet takiego pozoru, działa na niekorzyść Kościoła. Bo Kościół powinien być transparentny - uważa ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

W czerwcu sąd zadecyduje czy można zwolnić poznańskich księży z tajemnicy zawodowej.

Autor: Jan Błaszkowski / Źródło: Fakty TVN