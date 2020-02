Chwile grozy na placu budowy. Pracownik zawisł na krawędzi płyty

W niedzielę pochmurno z przejaśnieniami na północnym wschodzie Polski. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju okresami opady deszczu do 10 mm, na zachodzie - do 20 mm. W górach opady śniegu od 10 do 30 cm. Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i 7 stopni Celsjusza w centrum kraju do 10 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h, na Wybrzeżu do 80 km/h, w górach powyżej 100 km/h. Pod wieczór nasilenie prędkości wiatru na południowym-zachodzie kraju do 80-100 km/h, w Sudetach do 160 km/h.

