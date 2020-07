"Każdy bierze kredyt, ja zbieram miedź". Pan Marcin pomaga sobie i innym

W poniedziałek zachmurzenie zmienne, przelotny deszcz i burze (do 30 mm opadu, porywy wiatru osiągające prędkość do 90 km/h, grad - szczególnie w centrum, Małopolsce i na Podkarpaciu). Temperatura maksymalna od 23 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 29 stopni Celsjusza w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

»