Bójka skłóconych księży salezjanów w Poznaniu. Jeden z nich trafił do szpitala z rozbitą głową

W zakonie salezjanów w centrum Poznania doszło do dantejskich scen - pobiło się dwóch księży. Jeden trafił do szpitala z rozbitą głową. Drugi duszpasterz miał użyć pałki teleskopowej. Sprawę pobicia teraz wyjaśnia policja.

Do awantury dwóch księży doszło za murami klasztoru w centrum Poznania. Polała się krew i konieczna była interwencja policji oraz chirurga.

- Salezjanin, który na terenie tego domu mieszka, rzekomo miał uderzyć pałką teleskopową księdza, który również tam mieszka - przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Poszkodowany to ksiądz Michał Woźnicki i grupka jego wiernych. Agresywny miał być inny ksiądz.

Ksiądz Woźnicki został w przeszłości wyrzucony z zakonu, ale nie chce opuścić celi w budynku klasztoru. Odprawia tam msze po łacinie, co bracia traktują jako herezję. W czasie pandemii księża nasłali na Woźnickiego i jego wiernych policję, która przerwała zgromadzenie i siłą wyniosła kapłana. Rękoczyny to kolejna odsłona starej wojny.

Sprawę wyjaśniają salezjanie z Poznania

Przełożeni salezjanów z Poznania ubolewają i twierdzą, że wyjaśnią całe zajście. Kontrowersyjnego księdza bronią jego sympatycy.

Jak poinformował mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w awanturze księży brały udział kobiety i wywiązała się również szarpanina.

Ksiądz Michał Woźnicki złożył zawiadomienie do policji o pobiciu przez księdza. Organy ścigania muszą teraz zdecydować, jak potraktować tę awanturę.

Autor: Jarosław Kostkowski / Źródło: Fakty TVN