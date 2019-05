"Czas korygować kurs". Czy Koalicja przetrwa wyborczą porażkę?

Niedziela to przede wszystkim wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie wciąż trwa, ale już wiadomo, że frekwencja będzie znacznie wyższa niż 5 lat temu. W programie powiemy też o liście biskupów do wiernych, odczytanym w kościołach, o prognozach na najbliższe dni i ataku nożownika w Poznaniu. W programie także o decyzji policjantów z patrolu, którzy na chwilę zablokowali drogę, by przez jezdnię mógł przejść jeż. Na "Fakty" TVN zaprasza Diana Rudnik.

